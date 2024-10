La Junta tiene menos de dos meses para decidir si le interesan los terrenos de Asta Regia

El futuro del yacimiento de Asta Regia se va aclarando. Desde que el pasado mes de diciembre, la Junta de Andalucía anunciara una partida presupuestaria de 375.000 euros para la posible adquisición de terrenos bajo los que se halla el bien, no ha sido hasta ahora que los plazos están ya sobre la mesa. Y es que la propiedad de los terrenos que albergan una buena parte del yacimiento, unas 90 hectáreas en concreto que se encuentran dentro de las 600 aproximadamente que tiene la finca, ha notificado formalmente a la Junta su intención de vender, especificando el precio y las condiciones en que se procedería a realizar la transmisión para que la Junta goce de su derecho de tanteo, tal como recoge la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía. De esta forma, si el trámite se inició a primeros de octubre, la administración autonómica cuenta con un "plazo máximo de dos meses después de la notificación realizada por el vendedor para decidir si ejercita o no el derecho de tanteo, para sí, para una entidad benéfica o para cualquier entidad de derecho público".

Si la Junta decidiese no ejercer su derecho de tanteo, la familia Espinosa, propietarios del cortijo 'El Rosario', "procederemos con la venta de la finca a un tercero", apuntan. Es preciso recordar que se trata de tierras que son agrícolas, y ese es su uso primordial, "y en las que si alguien excavara sería la Administración".

Finales de año será una fecha clave para Asta Regia, acontecimiento que podría dar un vuelco al futuro del yacimiento y a la forma de trabajar en él por parte de las entidades implicadas en su investigación y defensa.

El yacimiento, que duerme bajo campos de cultivo de varias fincas privadas (aunque la mayor parte de las hectáreas está en una sola) en Mesas de Asta, es fruto de investigaciones desde 1942, de la mano de Manuel Esteve. Para los estudiosos, Asta (o Hasta en las fuentes latinas) Regia es considerada como "uno de los principales yacimientos arqueológicos del término municipal, ya que durante gran parte de la antigüedad funcionó como ciudad cabecera de la comarca, desempeñando un papel similar al del núcleo urbano de Jerez hoy día". Otros añaden que es uno de los "yacimientos no excavados más importantes de Europa". Es Bien de Interés Cultural (BIC) desde el año 2000.

Con restos arqueológicos constatados desde el 1200 a.C., Asta Regia ha sido ocupada por varios pueblos y culturas diferentes, como tartesios, fenicios, turdetanos, romanos e islámicos. Tiene una extensión de en torno a 20 hectáreas, las cuales se están analizando desde 2016 con georradar por parte de la Universidad de Cádiz (UCA). Arqueología no invasiva, un amplio abanico de técnicas y herramientas cuyo factor común es que su aplicación no trae derivado consigo una destrucción o alteración de clase alguna del yacimiento estudiado. Investigaciones que no cesan de desvelar información sobre el yacimiento y sus posibilidades.