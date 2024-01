Asta Regia, la hora de los acuerdos

La inclusión de una enmienda al Presupuesto de la Junta de Andalucía para la compra de terrenos bajo los que se asienta el yacimiento de Asta Regia es un hecho histórico, precisamente, para este enclave arqueológico. Una noticia que se ha recibido con gran alegría, pero a la vez con mucha cautela, entre investigadores y entidades relacionadas con la zona. No ha sido así para propietarios de fincas.

El yacimiento, que duerme bajo campos de cultivo de varias fincas privadas (aunque la mayor parte de las hectáreas está en una sola) en Mesas de Asta, es fruto de investigaciones desde 1942, de la mano de Manuel Esteve. Para los estudiosos, Asta (o Hasta en las fuentes latinas) Regia es considerada como "uno de los principales yacimientos arqueológicos del término municipal, ya que durante gran parte de la antigüedad funcionó como ciudad cabecera de la comarca, desempeñando un papel similar al del núcleo urbano de Jerez hoy día". Otros añaden que es uno de los "yacimientos no excavados más importantes de Europa". Es Bien de Interés Cultural (BIC) desde el año 2000.

Con restos arqueológicos constatados desde el 1200 a.C., Asta Regia ha sido ocupada por varios pueblos y culturas diferentes, como tartesios, fenicios, turdetanos, romanos e islámicos. Tiene una extensión de en torno a 20 hectáreas, las cuales se están analizando desde 2016 con georradar por parte de la Universidad de Cádiz (UCA). Arqueología no invasiva, un amplio abanico de técnicas y herramientas cuyo factor común es que su aplicación no trae derivado consigo una destrucción o alteración de clase alguna del yacimiento estudiado. Investigaciones que no cesan de desvelar información sobre el yacimiento y sus posibilidades. Para ello, cuentan con aliados como los productores del Marco como el Consejo Regulador, la Junta, el Ayuntamiento y los ciudadanos en estos nuevos escenarios de investigación y de empleo que ya nada tienen que ver con los métodos de siglos atrás.

El delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en Cádiz, Jorge Vázquez, apunta que esta partida supone "el inicio administrativo del proceso de negociación con los propietarios para adquirir los terrenos". La Junta subraya que entre sus intenciones, "no está la expropiación de las tierras, sino la del acuerdo. Esta inclusión en el Presupuesto forma parte del primer paso que tiene que dar la Administración en este asunto. El objetivo siempre será llegar a un consenso".

Desde el Ayuntamiento de Jerez aseguran que "la alcaldesa, María José García-Pelayo, está muy pendiente de este asunto para que el tema se acelere, de ahí que se haya incluido la enmienda. Aunque se consigne una partida a priori, será la negociación con la propiedad la que termine dando tanto el precio como el terreno adquirido en esta primera fase". Pelayo ha recordado que a raíz de esta partida, "será el año del impulso de Asta Regia. Asimismo, se está elaborando un pliego para realizar una tasación externa sobre las cuatro fincas registrales, para que la valoración sea lo menos discutida posible, adquirir cuando antes los suelos y recuperar el yacimiento". La regidora ha hecho referencia a que a principios de años se firmará "un convenio con la Plataforma Asta Regia, entidad con la que ya hay un protocolo de colaboración".

Qué dice la propiedad

La propiedad de la finca cortijo 'El Rosario' ha recibido "con sorpresa" esta partida en el Presupuesto: "No sabemos nada. A nosotros no se ha dirigido nadie ni del Ayuntamiento ni de la Junta de Andalucía en ningún momento para tratar nada económico nunca. No sabemos ni de qué partida se trata, ni de la cuantía, pero entiendo que para comprar lo primero que hay que hacer es hablar con el propietario", dice Salvador Espinosa, dueño de los terrenos bajo los que se asienta gran parte del yacimiento.

Espinosa subraya que ante esta nueva noticia, "de Asta Regia no me sorprende nada. Se habla de partidas, compras y superficies por parte de la Administración y quizás por la Plataforma Asta Regia, pero sin tener en cuenta a la propiedad en ningún momento. Nosotros no vendemos desde luego. No veo esta partida como una amenaza, pero sí una falta de respeto a la propiedad. Nadie ha tenido la decencia de dirigirse a nosotros".

Una parte importante del yacimiento ocupa la finca de Espinosa, "pero también el cortijo 'La Mariscala', toda la cañada ancha con cobertizos y demás de los propios vecinos de Mesas de Asta, y de esto nadie habla de intervenir. No entiendo cómo quieren intervenir en una propiedad privada teniendo algo que es público para empezar que es la cañada. También ocupa la finca 'Tabajete', todo el pueblo, etc".

Siempre se ha destacado la buena predisposición de la propiedad de estos terrenos, "y así es, muy buena predisposición con el Museo Arqueológico de Jerez desde hace años, con la UCA y sus investigaciones e incluso con la propia Junta de Andalucía cuando se hicieron las prospecciones de la necrópolis en los años 90. Hay buena predisposición con todos en general, pero si nadie se dirige a nosotros no puedo estar predispuesto a nada".

Espinosa se queja además de que se habla de que aquello está expoliado, "y gracias a nosotros aquello está mantenido y conservado, pendientes siempre de que no entre nadie. Muchas veces parece que somos los enemigos y lo que tenemos es colaboración absoluta porque también me encantaría saber qué hay allí abajo. Pero creo que hay que hacerlo todo siguiendo los cauces que haya que seguir. También tenemos constancia de que hay muchos yacimientos comprados por la Junta y que se les ha agotado el dinero ni tan siquiera para vigilarlos. ¿Qué quieren, comprármelo para que siga yo vigilando". No nos hemos planteado nada y tendríamos que hablarlo en la familia. Pero nuestra intención no es vender".

Más reacciones

Para el profesor de la UCA Lázaro Lagóstena, esta partida presupuestaria, que hace años que se viene persiguiendo por parte de ayuntamientos y asociaciones, "es el camino correcto para que la propiedad en la que se asienta el bien esté en manos, su gestión, de la Administración pública ya sea por compra, o por convenio o acuerdo con los propietarios. Es cuestión de encontrar la fórmula más adecuada. Si la Junta considera que es la compra, pues me parece bien porque es una manera de que un Bien de Interés Cultural sea propiedad del común, de la Administración".

Por otra parte, Lagóstena recuerda que Asta Regia "requiere un tratamiento sistemático y organizado, que las condiciones del yacimiento sean una oportunidad para que se planifiquen todos los pasos que haya que dar para su conocimiento e investigación, para su puesta en valor para la ciudadanía. Esto es un primer paso importante". Luego, ya viene "algo en lo que ya se han empezado a basar a través del plan director del yacimiento cuando exista y cuando sea propiedad de la Administración, y es crear una unidad administrativa como tienen otros conjuntos arqueológicos de la provincia. Estos serían los pasos lógicos para nosotros. Y en este recorrido que se debe ir dando en los próximos años, hay que seguir continuando con los trabajos de documentación que ya veníamos haciendo, que ahora mismo están paralizados. Este año no hemos tenido subvención ni condiciones para hacerlos, pero seguimos analizando los datos obtenidos estos años que son muchos, y estudiando el territorio. Un trabajo para que las inversiones que se realicen se hagan sobre unos datos preliminares que permiten valorar ya los resultados que se van a obtener. En definitiva, es un paso importante en la cadena del valor de los bienes arqueológicos. Hay que seguir dando pasos en la línea de la gestión de la Administración y de la investigación".

En la Plataforma Asta Regia se muestran "ilusionados porque es la primera vez que se consigna una cantidad específica para la compra del yacimiento en un presupuesto de la Junta de Andalucía. Un hito. Se han añadido partidas para trabajos concretos de la UCA, pero nunca para la compra con un importe definido para el cambio de titularidad del yacimiento". Asimismo, abogan por la prudencia, "porque aquí son dos partes las que se tienen que sentar a negociar: la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía y la propiedad. Y, sobre todo, porque todavía no se ha conseguido nada hasta que haya un acuerdo. La única manera de que aquello se ponga en valor es que el yacimiento pase a ser de titularidad pública y haya acuerdo entre las partes", apunta su portavoz, Javier García.

El delegado de Alcaldía de Mesas de Asta, José Antonio Fernández, ha mostrado su satisfacción por esta partida que, "aunque está todavía en el aire, nos repercute bastante porque la compra lleva ligada la puesta en valor del yacimiento, por lo que además de ser una salida cultural con bastante repercusión, en el tema del empleo para nosotros es muy favorable para la barriada y para la provincia".

Hace así una valoración "de diez, muy alta, y esperemos que se cumpla. Parece que el gobierno municipal tiene bastante interés también y está apoyando tanto a la Plataforma, como aquí a los vecinos. Tenemos la esperanza de que se alineen los planetas, y así parece que va a ser". Fernandez destaca que desde que se creó la Plataforma, "hemos visto sobre todo un avance en la puesta en valor de Asta Regia, aquí y fuera. Así que ya hay muchas personas que conocen el yacimiento, no físicamente, pero sí saben de su existencia". El delegado subraya que se quieren mantener "al margen de las negociaciones entre la Junta y la propiedad, y que sea la Administración la que lleve el tema, y que cuenten con la UCA que es quien tiene más información sobre dónde se debe excavar o sacar a la luz lo que tenga más interés".