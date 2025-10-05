Cambios en los juzgados de Jerez: más trabajo en Violencia sobre la Mujer y un "gravísimo" daño colateral en Instrucción

Desde el pasado viernes, los juzgados de violencia sobre la mujer, entre ellos el de Jerez, han asumido las competencias sobre todos los casos de delitos sexuales, haya o no relación sentimental entre el autor y la víctima, además de los de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, matrimonios forzados y mutilación genital.

Esta es una de las medidas incluidas dentro de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia que aprobó el Gobierno central y que supondrá una importante reestructuración del sistema judicial en el país. Ahora bien, tanto jueces como sindicatos ya han alertado de que se producirá una sobrecarga de trabajo en unos órganos judiciales ya de por sí bastante congestionados, con la progresiva entrada en vigor de este cambio legislativo.

Pero, a esta importante modificación sustancial se unirá a final de año un cambio en la estructura de los juzgados de toda España que pasarán a ser tribunales de instancia, una reforma también contemplada en esta ley. Así, en el caso del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Jerez, pasará a denominarse sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Jerez.

Pero, más allá del cambio de denominación y de las nuevas competencias, se prevé que la sección jerezana pase a final de año a contar con dos magistrados, pero se perderá una plaza en instrucción. Ante esto, el Poder Judicial lleva meses alertando de que no solo las nuevas competencias supondrán una mayor carga de trabajo en Violencia sobre la Mujer, sino que el cambio de adscripción de un juez generará un grave perjuicio en la tramitación y resolución de los asuntos penales en los juzgados de la ciudad. Y estas modificaciones se producirán, además, sin apenas reforzar el personal adscrito a esta futura sección, circunstancia de la que ya han advertido algunos sindicatos.

La entrada en aplicación de la reforma legislativa, con el consiguiente incremento de los ámbitos competenciales, se produce sobre un juzgado de violencia sobre la mujer que el año paso ingresó 1.719 asuntos, según se recoge en la memoria del TSJA (Tribunal Superior de Justicia de Andalucía) correspondiente al año pasado. A pesar de que el número se redujo ligeramente respecto a 2023, donde se contabilizaron 1.767 asuntos, el órgano jerezano sigue estando por encima del indicador referencial que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) establece para este tipo de órganos, que está en los 1.600 asuntos anuales. Mientras, en el primer trimestre de este 2025 ya ha ingresado más de 300 asuntos solo en la jurisdicción penal, según los últimos datos publicados —los del segundo trimestre se conocerán a mediados de este mes—.

Una medida "gravísimamente perjudicial"

A principios del pasado mes de junio, el Consejo de Ministros aprobó un real decreto donde se dotaban de nuevas plazas a las secciones de violencia de la mujer en numerosos partidos judiciales. Al principio, tanto el Gobierno central como el PSOE vendieron que la futura Sección de Violencia sobre la Mujer de Jerez se iba a reforzar con un segundo magistrado. Sin embargo, al día siguiente de la aprobación de este decreto, tras publicarse en el BOE (Boletín Oficial del Estado), se conoció la 'letra pequeña' de un acuerdo que contemplaba un aumento de jueces a costa de perder una plaza en instrucción.

Sin embargo, esta conversión ya contaba en ese momento con la oposición del colectivo judicial. De hecho, a principios del mes de mayo la junta sectorial de jueces de instrucción y violencia sobre la mujer de Jerez presentó unas alegaciones donde mostraba su "desacuerdo" con este cambio que se acabó aprobando un mes más tarde por el Ministerio de Justicia. En este sentido, alertaba de que la conversión del Juzgado de Instrucción número 5 en una plaza de Violencia sobre la Mujer va a ser "gravísimamente perjudicial para el correcto funcionamiento de los juzgados de instrucción de Jerez".

Por ello, ya se demandaba entonces que se mantuvieran los cinco juzgados de instrucción que tiene actualmente el partido judicial y que, además, se dotara de una segunda plaza de magistrado en el ámbito de la violencia machista. Ahora bien, también planteaba como medida temporal que se concediera un juez de apoyo "y algunos funcionarios de refuerzo" para asumir la competencia en materia de delitos sexuales. Pero, finalmente, ni uno ni lo otro, al menos por ahora.

Las estimaciones realizadas por los jueces en las alegaciones que se remitieron al Gobierno central son que el Juzgado de Violencia sobre la Mujer tendrá que asumir entre "50 o 60 asuntos más" con las nuevas competencias sobre delitos sexuales, un número que "no es comparable con el número de asuntos que deberían asumir los juzgados de instrucción si se eliminara uno de ellos". No en vano, el año pasado ingresaron los cinco un total de 12.254, situándose la media por órgano en 2.451, por lo que es previsible que este registro se dispare a partir de 2026 al contar con uno menos.

Este acuerdo de la junta de jueces de Jerez, que fue refrendado con posterioridad tanto por la sala de gobierno del TSJA como de la comisión permanente del CGPJ en el mes de julio, advertía también del gravísimo riesgo que "puede derivarse de los retrasos en la tramitación de los procedimientos que de seguro se van a generar en los juzgados de instrucción y la desprotección que se puedan causar a las víctimas de los delitos que no sean violencia de género y violencia sexual".

Necesidad de más personal

A las voces de los jueces, también se le han sumado la de los sindicatos que han alertado de que la reforma legislativa debe conllevar también un aumento de personal para hacer frente al mayor número de asuntos que deberá abordar este juzgado a partir de ahora, un incremento que, por el momento no contempla la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía.

Es el caso del sindicato SPJ-USO que ha denunciado que actualmente son 10 los funcionarios que dan soporte a un juez (tres gestores, cinco tramitadores y dos auxilios judiciales) en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer. Sin embargo, con la reestructuración prevista a final de año, los juzgados jerezanos pasarán a tener dos titulares. Según explica, la plantilla planteada en el nuevo por parte de la Junta de Andalucía es de 11 funcionarios de los cuerpos generales (tres Gestores, seis tramitadores y dos auxilios), uno más de los que tiene ahora.

Pero a esto se suma que también se pretende implantar un servicio de ejecución "muy escaso de plantilla", según apuntan desde este sindicato, algo que afectaría no solo al Juzgado de Violencia sobre la Mujer sino a todas las jurisdicciones. "¿De qué sirve tener sentencias si estas no se van a poder ejecutar por falta de personal?", se preguntan desde SPJ-USO.

Por este motivo desde este sindicato se reprocha a la Junta de Andalucía que no tenga en cuenta las alegaciones que ha presentado sobre una propuesta económica retributiva que "sí se ha producido ya en las restantes comunidades autónomas". "¿Pretende el consejero José Antonio Nieto seguir sobrecargando a los funcionarios de Justicia de Andalucía a cambio de nada y con un diseño torpe y torticero de los nuevos tribunales de instancia en nuestra comunidad?", concluye.