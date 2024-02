El cuento de una jerezana entra a formar parte del Centro Nacional de Educación Ambiental

Transmitir a los más pequeños el valor de la naturaleza y la importancia de su cuidado, en inglés y en español. Estos son los objetivos de 'Montaña bella' (Rimpompante), un cuento escrito por la jerezana Lidia Arjona, con ilustraciones de Malu Orantes. "No encontraba yo muchos cuentos bilingües para mi hijo de este estilo y esa fue una de las primeras cosas que me empujó a escribir esta historia", explica la autora.

A ello se une que a Lidia y a su familia les encanta hacer senderismo y montar en bicicleta, de hecho, ella forma parte del grupo 'Las Ciclópatas'. "Y me toca la fibra sensible porque cada vez que vamos a la montaña vemos muchísima basura, nos llevamos una bolsa y vamos recogiendo. Y somos testigos de que la naturaleza está más deteriorada en general. Por eso, también este cuento está ambientado en el monte para poner en valor la naturaleza, cuidarla y poder disfrutar de ella, respetar las profesiones de la montaña, trabajar el valor de la amistad, el compañerismo, el cuidado de los animales, del agua, el silencio, etc".

"Una trama que sirve para presentar al público infantil conceptos sobre la fauna y flora que podemos encontrar en las montañas de nuestra geografía. Además, inculca valores sobre la conservación y el respeto a los elementos naturales, tales como la protección de los ríos o el respeto a los animales, así como valores sociales como el respeto a aquellos que trabajan en las montañas o la importancia de no dejar residuos. Las ilustraciones poseen un estilo colorido que facilita la lectura para los más pequeños", apuntan desde el Ceneam (Centro Nacional de Educación Ambiental), donde 'Montaña bella' ya forma parte de su biblioteca, está reseñado, cuyo boletín del Centro lo incluirá en marzo, y van a proponer su inclusión en guías de recursos de educación ambiental.

Fabián es un niño apasionado por la naturaleza que disfruta mucho de sus excursiones al monte. En una de estas aventuras, su amiga Sara lo acompaña. Juntos, y con la compañía de sus padres, exploran hermosos paisajes y viven emocionantes aventuras, siempre cuidando y respetando el medio ambiente.

El cuento, publicado recientemente, será presentado próximamente en diferentes puntos, aunque todavía no hay fechas confirmadas. La está a la venta en todas las librerías y Amazon libros

Sobre la autora

Lidia Arjona (Jerez, 1977) es pedagoga y también amante de la naturaleza, el deporte y la lectura. Luchadora incansable, es aventurera y curiosa. Con este libro quiere transmitir a los más pequeños el valor de la naturaleza y la importancia de su cuidado. 'Montaña bella' (4 a 6 años) es la primera obra publicada de Lidia, aunque ha escrito desde siempre.