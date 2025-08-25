Lomopardo y La Guareña celebran la Verbena 2025 del viernes 29 al sábado 30 de agosto

El mes festivo de agosto en las barriadas rurales de Jerez se despide con las Verbenas de Lomopardo y La Guareña que se celebrarán del viernes 29 al sábado 30 de agosto. Las delegadas de alcaldía de Lomopardo, Erika Torres, y de La Guareña, Ángeles Gómez, en colaboración con la Delegación de Medio Rural, que dirige la teniente de alcaldesa Susana Sánchez, han presentado una programación de actos donde se funden las actividades para los más pequeños, la actuaciones musicales, la gastronomía y los juegos populares.

La Verbena 2025 Lomopardo, dedicada a la lucha contra el cáncer, comienza el viernes 29 de agosto, a las 22:00 horas, con la inauguración oficial y las muestras de agradecimiento a los vecinos y vecinas de la barriada rural. A las 23:00 horas se ha organizado el campeonato de dominó, al que seguirán las actuaciones musicales y la música Dj para completar esta primera jornada.

El sábado 30 de agosto, la Verbena 2005 de Lomopardo ofrece a partir de las 12:00 horas el concurso gastronómico de tortilla, gazpacho y salmorejo. A este concurso se unirá una degustación de arroz gentileza de Mesón Suárez. Llegadas las 16:30 horas, el protagonismo recaerá en juegos andaluces populares: cucaña, juego de la harina y juego del aro. La diversión proseguirá con el cañón de espuma y la deslizadora.

A las 18:30 horas la programación da paso al deporte con el partido de fútbol amistoso soltero/as versus casado/as. A partir de las 21:30 horas se sucederán la actuaciones de música y baile. El primer cartel comprende el Grupo Lomopardo, The Powerful, Adriana y Aitana, Roma y Carmen. A las 2 de la madrugada, el concurso de rodeo y la música Dj pondrán el fin de fiesta.

Cartel de la Verbena La Guareña 2025.

La Verbena 2025 de La Guareña se inaugurará el viernes 29 de agosto, frente al Centro de Barrio, a las 21:00 horas, con la presentación oficial. La fiesta seguirá con las actuaciones musicales donde no faltará la música Dj, el toro mecánico y castillo hinchable

El sábado 30 de agosto la programación de la verbena se iniciará a las 14:00 horas con una degustación de paella. A partir de las 15:00 horas se sucederán las actuaciones musicales, el toro mecánico y el castillo hinchable. La segunda velada festiva culminará con actuaciones musicales hasta llegar a las 00:00 horas donde se anuncia música Dj.