Jerez reúne a más de medio centenar de representantes de empresas latinoamericanas

Un grupo de más de medio centenar de empresarias y empresarios y profesionales de distintos sectores pertenecientes a 15 países, en su mayoría de Latinoamérica, se encuentran en Jerez para participar en la Sesión Estratégica ‘Más allá de los sentidos’, organizada por el Grupo Montaigne, que se celebra del 24 al 30 de agosto en la ciudad. Aprovechando la coyuntura, la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, junto al teniente de alcaldesa de Turismo, Antonio Real, y la delegada de Comercio, Nela García, ha organizado una recepción en el Ayuntamiento.

En dicho acto y acompañando al grupo de empresarias y empresarios, han estado presentes la propietaria del grupo Montaigne, Estrella Flores, el periodista y escritor Ismael Cala, y Elena Aguilar Valderas, que ha colaborado en la organización de esta recepción, que forma parte de una amplia programación de actividades, entre las que figuran visitas a la Catedral, paseos por las principales calles y plazas de Jerez, visitas a bodegas, asistencia a espectáculos y actos culturales y visita al Circuito de Velocidad, entre otras.

La alcaldesa ha dado la bienvenida a los participantes y ponentes en este encuentro (en su mayoría mujeres), y les ha deseado una feliz y provechosa estancia en Jerez, destacando la importancia de la formación continua, así como el papel de Jerez como ciudad turística y acogedora. Ha hecho mención a la estrategia del Gobierno para desestacionalizar el turismo, promoviendo que Jerez sea un destino atractivo durante todo el año "y por múltiples motivos".

La regidora ha enfatizado que Jerez ha experimentado un crecimiento poblacional significativo este año y que la ciudad siempre recibe a los visitantes con los brazos abiertos, animándolos a quedarse a vivir. En relación al ciclo festivo y cultural, ha hecho mención a eventos recientes y próximos, como la Fiesta de la Bulería (recién terminada), la Fiesta de la Vendimia (que comienza el 30 de agosto), la Navidad con las tradicionales zambombas, el Festival de Jerez, la Cuaresma y la Semana Santa, el Gran Premio de Motociclismo, la Feria del Caballo o la Feria del Libro.

Por su parte, Ismael Cala ha expresado, en nombre de todo el grupo, su agradecimiento a la alcaldesa por la cálida acogida a la ciudad, destacando la predominancia de mujeres en el evento y resaltando la importancia del liderazgo femenino en el mundo de la empresa, destacando cualidades como la empatía, la compasión y la capacidad de diálogo y consenso como principales fortalezas de este tipo de liderazgo. También “la importancia de que Jerez haya elegido de nuevo a una mujer, en alusión a María José García-Pelayo como alcaldesa de Jerez, para decidir sobre la evolución y prosperidad de la ciudad”.