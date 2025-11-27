Lonely Planet recomienda visitar Jerez "para degustar sus vinos al sol"

Una mujer disfruta de una copa de vino de Jerez al sol, una combinación fabulosa para la guía de viajes Lonely Planet

Jerez de la Frontera y Sevilla juntas, como si de un pack de oferta de 2x1 se tratara, son uno de los diez mejores destinos del mundo para visitar en el mes de noviembre de 2025, según un artículo publicado por la prestigiosa guía de viajes Lonely Planet.

Es cierto que, echando un ojo a sus redes sociales en las que se recomiendan viajes casi a diario por todo el planeta, no por ello deja de ser un motivo de orgullo, que una de las mayores editoras de guías internacional de viajes destaque tu ciudad, por el motivo que sea.

"Ideal para degustar jerez al sol", principal motivación para Lonely Planet

La editora de la guía, fundada en Australia en 1973 y que ofrece información de todo tipo para viajeros a nivel mundial, resume con esta experiencia, "ideal para degustar jerez al sol" como una de las principales motivaciones para volar hasta Jerez de la Frontera.

Por supuesto que no es la única práctica seductora porque, a lo largo de la reseña, incluye, además, otros atractivos por los que "brindar en noviembre en el sur de Andalucía".

No obstante, hay que poner en contexto la fecha de publicación de este listado de diez destinos elegidos por Lonely Planet ya que fue revelado a principios de mes, cuando las temperaturas eran todavía agradables y aún no se vislumbraban la llegada de las zambombas (guía completa de zambombas en Jerez 2025).

Traducción completa del artículo de Lonely Planet sobre Jerez y Sevilla

Para consultar el original pinche en el siguiente enlace (No se asuste si ve Jerez acentuado)

"Brindemos por el mes de noviembre en el sur de Andalucía. Mientras que en gran parte de Europa empieza a notarse el frío, aquí todavía hace buen tiempo para ir en camiseta (se esperan máximas de 20 °). Es un destino perfecto para hacer turismo sin aglomeraciones y para disfrutar de una o dos copas. La mejor opción por aquí es el jerez, sobre todo en el centro y sus alrededores. Muchas bodegas históricas, como la inmensa González-Byass y las bodegas de estilo catedralicio de Bodegas Lustau guiadas y catas. Además hay bares con carácter que abarrotan el casco antiguo y sirven jerez seco y ahumado, acompañados de auténtico flamenco (se dice que esta apasionante música tiene su origen aquí)".

Imagen del Puente de Triana publicada en la guía Lonely Planet sobre Sevilla / Diego Grandi/Shutterstock

Y Sevilla, en la oferta de 2x1

"Combine Jerez con Sevilla, ciudad también repleta de bares de tapas y lugares de interés de primer nivel. Visite el magnífico Real Alcázar de estilo mudéjar, entre en la Catedral gótica más grande del mundo y pasee por el río Guadalquivir. No olvide pasear por el evocador barrio de Triana, cuna del flamenco, los toros y la exquisita cerámica".