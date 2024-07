Luis Fonsi en el Tío Pepe Festival: entradas, horarios y dónde aparcar

Ritmos tropicales, sonidos urbanos, melodías pop y 25 años de carrera musical. La Bodega Las Copas de González Byass acogerá mañana domingo la celebración de las bodas de plata del cantante y compositor puertorriqueño Luis Fonsi con la música. Un concierto que, a partir de las 22.15h., nos conducirá por un inolvidable viaje musical a lo largo y ancho de su discografía y cuyas entradas pueden adquirirse en la web de Veranea en la Bodega.

‘25 Años Tour’, gira que comenzó el 16 de febrero en Madrid con las entradas agotadas, recala ahora en TÍO PEPE Festival para seguir cantando al amor, la esperanza, la vida… temas siempre presentes en las letras de Fonsi, uno de los artistas más influyentes de la música latina. Desde sus comienzos ha mantenido a una audiencia fiel y, durante el camino, ha sumado más público a raíz de éxitos que han traspasado todas las fronteras. Fue el caso de Despacito, colaboración que lanzó en 2017 con el también puertorriqueño Daddy Yankee, que se convirtió en el primer tema español en encabezar la lista Billboard Hot 100 desde Macarena, de Los del Río, en 1996. La canción batió también récord en YouTube al ser el primer videoclip de la plataforma que superó los 5.000 millones de visitas.

Este es solo uno de los innumerables logros alcanzado por el cantante, que atesora una cantidad ingente de premios por su labor en la música: varios Grammy Latinos, más de una decena de Billboard Latin Music Awards, un MTV Millennial Award, numerosos galardones del Festival Internacional Viña del Mar o varios People en Español, por citar solo algunos. Una trayectoria jalonada de reconocimientos en la que el artista se ha permitido explorar desde el pop al reguetón, pasando por la balada o el rock latino, entre otros géneros.

Además de Despacito, Échame la culpa, No me doy por vencido, Date la vuelta o Llegaste tú son otras de las canciones que han situado a Fonsi en lo más alto de las listas de ventas en su cuarto de siglo de trayectoria musical. Muchas de ellas inundarán el espacio de la Bodega Las Copas, haciendo de esta una velada para el recuerdo, junto a los temas que forman parte de su último álbum, el undécimo de su carrera: El viaje, un recorrido por diferentes géneros musicales y donde cada canción se identifica con una ciudad o un lugar especialmente significativo en la trayectoria del artista. Entre ellos, cómo no, se encuentra el tema homónimo dedicado a Andalucía.

Entradas para el concierto de Luis Fonsi

El concierto de Luis Fonsi de este domingo 28 de julio de 2024 en el escenario de la Bodega Las Copas en la X edición del Tío Pepe Festival a partir de las 22:15 horas de la noche tiene las últimas entradas a la venta -hay tribunas ya agotadas- que pueden adquirirse en la web de Veranea en la Bodega.

Los únicos billetes disponibles, ya que está casi todo el papel agotado, son los de la zona Pista 1 que tienen un precio de 63,90 euros. Los menores de 16 años de edad necesitan rellenar un formulario firmado por el Padre/Madre /Tutor Legal/Acompañante autorizado. Está prohibido el acceso a menores de 3 años.

Cómo llegar y donde aparcar en Tío Pepe Festival

La Bodega Las Copas, propiedad de la empresa bodeguera González Byass y lugar donde se va a celebrar el concierto de Luis Fonsi, es un núcleo que se localiza fuera de la bodega Tío Pepe, concretamente, en la calle Desconsuelo, 1.

La apertura de puertas será a las 20:00 horas para que así los asistentes puedan disfrutar de una copa, así como de la oferta gastronómica.

Respecto al aparcamiento, la organización apunta que se podrá estacionar en el parking de Carrefour Sur, desde el que además se facilitará que el público pueda ir andando hasta Las Copas; también se podrá aparcar en el acerado del polígono empresarial colindante con la bodega, habrá plazas para discapacitados en la misma puerta, así como un servicio de taxis.