Luis Lara, galardonado con el Premio Rotary Jerez 2025

Luis Lara, conocido artísticamente como 'Comandante Lara', recibirá mañana sábado, 22 de noviembre el premio Rotary Jerez 2025 que anualmente otorga este club jerezano.

Será en el transcurso de una gala que se celebrará a partir de las 13:00 horas en los Museos de la Atalaya y cuyos beneficios irán destinados al proyecto 'Infancia Colombia' que persigue llevar alegría y esperanza en Navidad a unas 100 familias en situación de pobreza en la ciudad de Armenia, Colombia. El pasado año, este premio recayó en el compositor Manuel Alejandro.

Tras el evento y la ceremonia de entrega del premio, los asistentes tendrán la oportunidad de tomar un aperitivo y posterior almuerzo. Más información y adquisición de entradas para el evento pueden adquirirse al precio de 75 euros en la web del club rotario.