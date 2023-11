¿Quién es Luis Lara?

El 29 de octubre de 1976 nació en Jerez un niño llamado a hacer feliz a la gente. Es una 'persona vitamina' con la que recargar pilas. Si él está en la sala, las risas están aseguradas. Le sale natural y es lo maravilloso, porque es real. Pero es que además, si él está en la sala, también está asegurado el arte, ese que le corre por las venas y con el que creció en su querida barriada La Asunción.

"Luis Lara es un tímido recalcitrante que utiliza esto del humor como escudo, como coraza. Me gusta ver a las personas reírse y con eso pierdo un poco la timidez. Me gusta que la gente esté de buen rollo y si veo que tengo herramientas para que sea así, ahí está Luis Lara", se describe el propio Luis.

Hablar de sí mismo "me ruboriza tela". "No me gusta ni verme, ni escucharme... Hago las cosas y ya está. Me subo al escenario y lo que haya salido pues bien. '¿Quieres ver cómo estuviste?' Yo no, no. '¡Qué bien cantaste el otro día!', pues mira menos mal que fue bien... Es que me pongo colorao", reconoce.

Luis se crió en el bar Volapié, "así que imagínate". "Me he criado rodeado de mi familia y de todos los clientes del bar. Por ahí veían al enano que iba siempre andando con una cabeza de rizos increíble, porque sí, yo tenía una cabeza como un querubín. Tenía dorados rizos color maíz azotados por el viento (risas). Me he sentido siempre muy feliz", habla el jerezano de su infancia.

Es el menor de cinco hermanos y lo 'llamativo' es que es el menor con 10 años de diferencia: "Nunca he preguntado eso, pero tuvo que ser una noche de pasión loca, porque todos mis hermanos tienen entre 1 o 2 años de diferencia, y yo vine a los diez". Recuerda que iba por las calles de La Asunción cuando era un niño con la total convicción de que estaba super protegido por sus "hermanos y hermana de Zumosol. Yo era el chulo en la calle con ellos. Además mi hermana Luisa ha sido mi segunda madre y mi padre también, porque él me faltó desde muy pequeño".

"Se habla de San Miguel, de La Plazuela y Santiago, pero La Asunción es un barrio grande como el resto. Aquí ha vivido gente importante como Terremoto, La Paquera, mi pare, mi abuelo Pacote... Ha habido mucha gitanería en La Asunción y me he criado en un ambiente muy flamenco. Y bueno, si las paredes del salón del Volapié hablaran... Las fiestas que se han vivido, los artistas que han ido, uff...", subraya Lara.

De hecho, la propia celebración de su Comunión fue en ese salón que tantos secretos guarda, "y fue un no parar de cante y baile. De madrugada yo ya no estaba, pero me cuentan que hasta por la mañana cantando por soleá, el Torta, el Moneo, mi pare, mi tío chico, y todos los amigos... Y gente que no tiene nombre 'conocido' pero que te canta por bulería y calla la boca a cualquier artista. Yo me he forjado en el Volapié, estoy hecho a imagen y semejanza de toda la gente buena que ha ido allí".

En el polideportivo de la barriada, "mi segunda casa", lo mismo hacía de portero en el fútbol que se arrancaba con los colegas con un cantecito. "Algunos me decían que cantaba muy bien, pero 'anda yaaaaa'. Yo aún me pongo colorao, no quiero ser el centro de atención", declara.

"En el parque de La Unión a lo mejor te venías un poquito más arriba con el cubatita y hubo un día que María del Mar Moreno me escuchó cantando por bulería y se quedó sorprendida. Después estuve cantando en sus cursos y acabé con ella una vez en el Villamarta con poco más de 20 años", recuerda. "Antonio Malena y Luis Moneo eran los cantaores de guardia de María del Mar, pero no sé lo que ocurrió pero Luis Moneo no podía ir y ella tenía que bailar en el Festival de Jerez. No recuerdo el año. Un día me dijo que yo le iba a cantar en el Villamarta, que Luis no podía y 'el que va a venir a cantar eres tú', me soltó. En menos de dos meses estaba en el escenario", detalla.

El humor siempre ha estado en su vida, pero sus primeros pasos 'profesionales' fueron en La Ser "colaborando con mi compare David Gallardo en el programa que tenía Jerónimo Roldán". "David estaba en ese programa y le propuso a Jerónimo que los últimos cinco minutos de los viernes fueran un poco de humor. Mi amigo Bienvenido Sena y yo hacíamos imitaciones muy chungas, pero eran con arte. Decíamos muchas tonterías, David se reía y un viernes fuimos. Jerónimo se rió mucho, a la gente le gustó, y hasta había personas que acabaron acudieron los viernes al estudio para este ratito", cuenta el jerezano.

De La Ser pasó a Canal Sur con sus "cinco minutos de los viernes" y siempre de la mano de Gallardo. "En 2001 recibo una llamada de teléfono de el Yuyu porque se estaba fraguando el programa de El Pelotazo. Por lo que fuera, el Yuyu había escuchado alguna vez los últimos cinco minutos de los viernes en La Ser y bueno, me contó su idea de programa y flipé. Empezamos el 10 de septiembre de 2001. Fue un programa descomunal y trabajar al lado de el Yuyu me ha alimentado mucho. Si yo tenía algún poderío en este mundo del humor, aprender de él fue la explosión", reconoce Lara.

Después llegó el boom de los monólogos. Al principio él los veía en la televisión y se dijo que también podía hacer algo con ese género. "En La Guarida del Ángel hice mi primer monólogo. Me fui soltando poco a poco, aunque colorao como una vitrocerámica en el 9. La gente se reía y fui haciendo cositas. Tenía un monólogo que era cómo salir del Ikea, otro del aparcamiento de Luz Shopping, que sí fueron un poco más 'virales' y bueno, todo lo relacionado con mi cuñao Ramiro y el curso de andaluz con Juan Miguel del Castillo fueron cosas también muy buenas", recuerda.

A principio de este año estrenó el show 'Viaje con nosotros' con Vicente Ruidos y Jesús Tapia: "Empezamos en marzo, pero teníamos el espectáculo cogido con alfileres. Hasta la cuarta o quinta actuación no le cogimos bien el pulso y desde entonces ha ido rodando todo maravillosamente y hasta tenemos 40-50 fechas cerradas para el 2024".

Así empezó el año y lo acabará contando las horas para subirse a una carroza el 5 de enero. Luis Lara encarnará esta Navidad al Rey Baltasar y reconoce que vive un sueño desde el día que descolgó el teléfono y la alcaldesa le trasladó la petición 'real'. "Que te llamen del Ayuntamiento para que seas un Rey Mago es increíble. Se siente ya el cariño, la gente te quiere mucho en Jerez. Nunca lo había puesto en duda, pero ahora se ha multiplicado el cariño. Me gustan mucho los niños y a ver cómo lo vivo todo... Me están contando muchas cosas chulas y quiero que lleguen. Soy de lágrima fácil y verás tú el Rey Baltasar, hay que poner maquillaje waterproof. Estoy entregado a la emoción, al disfrute total", declara Lara.

El 2023 está siendo un año para enmarcar para él. "Me gusta estar tranquilo, tengo a mi Manuela de mi corazón, mi ángel de la guarda. Ella es mi guía, no sé qué sería de mí sin ella", se deshace en palabras hacia su pareja, que llegó a su vida en el mismo momento que su madre, también llamada Manuela, murió. El destino.

"Esto está yendo tan bonito que da miedo. ¿Puede ser todo tan bonito? Estoy en un momento personal también muy bueno y es un lujo. Lo siento así. Me da miedo muchas veces, porque soy muy reacio al cambio, y ahora está tan bonito todo. Se vende un teatro en Oviedo, se llena Barcelona, Bilbao, Valencia... Es que no me entra en la cabeza. A mí además de un gorro chico, lo que tampoco me entra en la cabeza es que la gente vaya a verme en cualquier sitio de España", suelta el jerezano, acabando, como no podía ser de otra forma, la charla con humor. Un humor ya 'patrimonio' de Jerez.