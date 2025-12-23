El LVIII Concurso de Nacimientos de Cope Jerez ya tiene ganadores

El LVIII Concurso de Nacimientos Familiares y Entidades que organiza desde hace casi seis décadas Cope Jerez en colaboración con la Asociación de Belenistas de Jerez, ya tiene ganadores de esta edición. Durante más de siete horas, los miembros del jurado, compuesto por los belenistas José María Lozano Albuín, Francisco Manuel Barea Fernández y el periodista Gabriel Álvarez, han visitado y debatido sobre cuáles eran los merecedores de estos reconocimientos.

Este certamen nació en 1978, apenas unos meses después de la apertura de Radio Popular. Fue el añorado Andrés Luis Cañadas quien puso en marcha esta iniciativa (al igual que el programa cofrade Carrera Oficial) buscando así fomentar esta popular tradición y premiar aquellos belenes que destacasen por sus méritos artísticos y su mensaje para estas fechas dentro de la ciudad.

Dicho concurso está abierto a todos los nacimientos instalados en Jerez de la Frontera, siempre que sean obras inéditas para la temporada 2025-2026. Además, se establecen varias modalidades: Familiares (dividida en categoría general y 'Grupo Especial Belenistas' para ganadores de ediciones anteriores), Entidades (hermandades, colegios, empresas) y Escaparates y Comercios. Además, en este 2025 ha tenido especial atención, ya que se celebra el 50 aniversario de la Asociación de Belenistas de Jerez.

En la categoría Grupo Especial Belenistas el ganador ha sido Mauricio Arcila Pizarro, con un trabajo en el que ha contado con las figuras de Bruno Díaz, Doctor en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla, pintor y escultor y la persona que este año realizará el cartel de la Semana Santa de Jerez 2026. En esta categoría, el segundo premio ha sido para Pedro Otero Sánchez, y el tercero a Jorge Lobato Ortega.

Belén de la Asociación de Vecinos del Parque Atlántico.

Por su parte, en la Categoría de Entidades, el primer premio ha sido para la Asociación de Vecinos Parque Atlántico, seguido de la Hermandad de la Amargura, y la Hermandad del Consuelo del Pelirón, que han sido segundo y tercero, respectivamente.

La categoría de Familiares ha reconocido con el primer premio a Francisco Javier Sandubete Genera, quedando el segundo y el tercero para Antonio Moreno Contreras y Luis Mª Pérez Fernández, respectivamente.

Nacimiento de Francisco Javier Sandubete Genera, 1º premio Familiares 2025.

Por último, el Colegio San José ha recibido el trofeo 'Luz de Belén', la familia Guillén Gallero el trofeo 'Reyes Magos', y Francisco Javier Sandadubete, el trofeo 'Cope a la Natividad'. Finalmente, el colegio María Auxiliadora ha obtenido el trofeo Memorial Antonio Peña al Mejor Portal, que reconoce la excelencia en la representación del portal de Belén, destacando tanto la calidad artística como el simbolismo y la fidelidad a la tradición navideña cristiana. Por contra, en la categoría Escaparates y Comercios el premio ha quedado desierto.

Gabriel Álvarez, miembro del jurado desde hace 36 años, ha valorado positivamente esta nueva edición en la que se han encontrado trabajos muy interesantes. En la actualidad, "ha cambiado sobre todo el tema del espacio", ya que cuenta que hace unas décadas "la gente montaba belenes en el salón de su casa y no le importaba, pero ahora eso ha quedado reducido a dioramas". No obstante, admite que en esta edición "hemos visto montajes muy trabajados".