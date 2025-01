'Macbeth' regresa a Jerez: "Una idea genial"

El Teatro Villamarta será escenario los días 24 y 26 de enero del gran regreso a Jerez, tras 15 años, de 'Macbeth', ópera de Giuseppe Verdi basada en la famosa tragedia de William Shakespeare, con Rodrigo Esteves en el papel de Macbeth y la jerezana Maribel Ortega como Lady Macbeth. Con la dirección musical de Carlos Domínguez- Nieto, escénica de José Luis Castro, escenografía y vestuario de Jesús Ruiz e iluminación y videoescena de David Bernués, el coliseo contará además con la visita por primera vez de la Orquesta Bética de Cámara de Sevilla.

El acto de presentación de la obra en el hall del Villamarta contó con la asistencia de la delegada de Participación Ciudadana y Juventud, Carmen Pina; el director del Teatro, Carlos Granados, y gran parte del elenco de esta ópera.

José Luis Castro agradeció a Granados "que haya recuperado esta producción para Jerez después de muchos años, que además funcionó muy bien en otros teatros. Es de las producciones que he realizado que más me ha gustado. La idea de volver a hacerla ha sido genial". Castro recordó que 'Macbeth' habla de la ambición, el poder, el trono y la maldad. "Es una historia que Shakespeare data en el siglo XI y diez siglos después estamos en un momento en el mundo en el que no vemos más que guerras y horrores. Después de tanto tiempo, los seres humanos, unos más que otros, seguimos siendo malos y esa lucha por el poder no tiene límites".

Francisco Valenzuela posa con el libreto de la obra. / Manuel Aranda

Por su parte, Carlos Domínguez-Nieto agradeció el hecho de volver a Jerez, ya que su estreno operístico fue precisamente en el Villamarta. "También, por la oportunidad de trabajar de nuevo con José Luis, que siempre es un placer". Sobre la música de Verdi, Domínguez-Nieto apuntó que 'Macbeth' reúne lo antiguo del compositor con lo que hacía al final de su carrera. Además, la historia de 'Macbeth' le fascinaba, que versionó en dos ocasiones, 1847 y la revisada de 1865). Es una obra fascinante además por el tema de la brujería, que hace que una parte del elenco como el Coro del Villamarta, tenga un rol fundamental a este respecto. Tienen un rol muy difícil y cantan varias escenas, desde una de brujería, hasta un banquete. Todo esto tiene una gran dificultad técnica y musical. El Coro tiene una gran motivación y está haciendo un gran trabajo. Tenemos que estar muy orgullosos". Domínguez-Nieto recalcó que la producción en general "es fascinante y única y recomiendo a todo el mundo verla no sólo un día, sino los dos".

La revisión de este nuevo 'Macbeth' con respecto a la obra que se hizo hace 15 años, "cambia fundamentalmente en la parte técnica por la gran evolución que ha tenido el mundo de la imagen. Hemos huido de hacer un espectáculo en el que mostremos fotografías de esos posibles castillos o palacios y hemos hecho lo contrario, mostrar a través de esa nueva tecnología las emociones de los personajes, lo que sienten en cada momento".

El barítono Rodrigo Esteves dio las gracias por la invitación para volver a este Teatro, "que ha sido como una escuela para mí. Me hizo además especial ilusión porque yo ya canté este rol junto a Maribel Ortega hace 18 años, y cuando me enteré de que ella era Lady Macbeth me decidí al momento sin saber tan siquiera las condiciones". Destacó además la "calidad humana" de todo el reparto.

Una emocionada Maribel Ortega por las palabras de Rodrigo, dijo sentirse "muy contenta porque este papel es un regalo en muchos aspectos. No sólo por los 15 años que hace que debuté en este Teatro, sino por formar parte también de una producción y de un equipo donde la calidad es lo que prima. Aportar mi granito de arena es otro regalo de la vida".

Además del barítono Rodrigo Esteves y la soprano Maribel Ortega, el reparto artístico de esta producción del coliseo jerezano lo completan Alejandro López (papel de Banco), Santiago Vidal (Macduff), Julián Henao (Malcolm), Lucía Tavira (Dama de Lady Macbeth) y Gregorio García (Médico y Siervo de Macbeth).

El Coro del Teatro Villamarta inicia con 'Macbeth' una nuevo proyecto, con la flamante dirección musical de Marta Benítez, junto a la asistencia de Joan Cabero. "Hay que agradecerles el gran trabajo y la disposición y cómo se están sumando a un proyecto común que va a ser muy bueno. Hay que destacar el gran trabajo musical que han hecho y escénico", ensalzó Granados, quien agradeció la aptitud en general de todo el equipo de la producción.

Carmen Pina recordó que esta puesta en escena "trasciende el ámbito del escenario a través del programa pedagógico 'Cuéntame una ópera', que lleva ya mucho tiempo realizándose, lo que posibilita que alumnos de centros docentes sean invitados al ensayo general, además de a una charla teatralizada".

¡Y regresan los libretos!

El presidente de la Asociación por la Cultura, por el Villamarta: por Jerez, Francisco Valenzuela, ha presentado el libreto sobre esta ópera realizado por esta entidad, retomando así lo que en su día hiciera 'La Arcadia', una asociación que llegó a editar 36 libretos de los títulos líricos que se representaban en el Teatro Villamarta, "un gran esfuerzo que ahora retomamos con el número 37, que es un producto bastante bueno y estamos muy satisfechos".

QR Libreto

En esta ocasión, el libreto de 'Macbeth' se ha editado en versión digital de modo que el público pueda acceder a él a través de la descarga de un código QR. Contiene, entre otras cosas, la ficha artística, los currículos de los artistas, destacados artículos y una serie de fotografías de los ensayos. “La ópera es un espectáculo complejo y creemos que el libreto sirve para que el público entienda y disfrute de él”, ha explicado Valenzuela.