Los magos y magas se quedan sin apoyo institucional, pero arrasan: "El 6º Festival de Magia de Jerez deslumbra"

Jerez vivió el 5 y 6 de septiembre dos días de magia en estado puro con la celebración del 6º Festival de Magia de Jerez (Femaje) que superó todas las expectativas de organización y público. El teatro alcanzó un 95% de ocupación en sus dos galas, y más de 50 congresistas y 11 concursantes de todo el país –incluso uno de ellos llegado desde Argentina– llenaron de ilusión y talento la ciudad.

El festival contó con la presencia de artistas de reconocido prestigio nacional y televisivo como Manu Vera, Francis Zafrilla, Jessica Guloomal y Martilda, quienes quedaron fascinados con Jerez y ya han expresado su deseo de regresar.

Uno de los momentos más emotivos fue la entrega del reconocimiento 'La Venencia Mágica' a Juan Tamariz, leyenda viva de la magia mundial. El galardón fue recogido simbólicamente por su hija, Ana Tamariz, directora de la prestigiosa Escuela de Magia en Madrid, quien compartió un entrañable vídeo mostrando la ilusión de su padre al recibir este homenaje desde Jerez. Ana Tamariz, además, ya ha mostrado su compromiso de traer a sus alumnos de máster a la próxima edición del festival, lo que supone un enorme orgullo para la organización.

Ana y Juan Tamariz.

El éxito de Femaje 2025 cobra aún más valor si se tiene en cuenta que se ha llevado a cabo sin el apoyo económico de las instituciones públicas, a pesar de las múltiples solicitudes de subvención realizadas por los organizadores. Esta realidad evidencia, una vez más, cómo la cultura mágica –con capacidad de atraer visitantes, generar impacto en medios de comunicación y enriquecer la vida cultural de la ciudad– sigue estando al margen de las agendas institucionales.

“La magia es cultura. Lo hemos demostrado llenando teatros, atrayendo a magos de toda España y América, y situando a Jerez en el mapa nacional del ilusionismo. Ojalá algún día las instituciones comprendan que apoyar la magia es apostar por la cultura, el turismo y el prestigio de nuestra ciudad”, señala el comité organizador, formado por miembros de la Asociación Esceplás, el Cuadrado Mágico de Jerez (Cuma) y la Sociedad Jerezana de Ilusionismo.

La sexta edición de Femaje ha demostrado que Jerez cuenta con público, artistas y talento suficiente para consolidarse como una cita cultural de referencia en España

La organización agradece al Ayuntamiento de Jerez la cesión de la Sala Compañía para el evento y manifiesta que el festival ha sido posible gracias a la financiación de algunos magos de Jerez y la implicación de patrocinadores privados que han creído en el proyecto desde el principio: Damajuana, Bodegas Álvaro Domecq, Campamento de Magia Buenavista, El Jardín Mágico, Marruzella, Casa Pepa, Macabro Escape Room, Soho’s de Bodegas Sánchez Romate, Magiatrónica, así como las dos asociaciones de magos de la ciudad: Cuadrado Mágico y la Sociedad Jerezana de Ilusionismo, que han trabajado “con sangre, sudor y lágrimas” para que el festival sea una realidad.

Según la organización, "la sexta edición de Femaje ha demostrado que Jerez cuenta con público, artistas y talento suficiente para consolidarse como una cita cultural de referencia en España". Sólo falta un ingrediente: el respaldo de las instituciones públicas, cuya ausencia, lejos de frenar, ha convertido este éxito en un ejemplo de pasión y compromiso con la cultura mágica y con la ciudad de Jerez.