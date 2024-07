Mamen Sánchez frenó la expulsión del nuevo concejal del PSOE en Jerez

Jerez/El PSOE afrontó la campaña de las últimas elecciones municipales con grandes esperanzas de revalidar su victoria en municipios como Jerez, donde los socialistas acumulaban dos mandatos consecutivos en el poder bajo la batuta de la ex alcaldesa, Mamen Sánchez.

La también secretaria general de la agrupación local del PSOE en Jerez tuvo libertad absoluta para configurar la lista con la que los socialistas concurrieron a las municipales, en la que incluyó como número 12 a Gabriel Fabregat, militante de Juventudes Socialistas y miembro de la ejecutiva local, que tras una serie de renuncias se convertirá en próximas fechas en el noveno concejal del grupo municipal en el Ayuntamiento.

Ni Sánchez ni ningún otro miembro del partido podía esperar que la joven apuesta personal de la ex alcaldesa se empeñara en torpedear las aspiraciones del PSOE con su apoyo a los actos de campaña del PP, el eterno rival que, en el caso de Jerez, acabaría arrasando en las urnas con mayoría absoluta.

Según la información recabada por este medio, un candidato del PSOE en otro municipio de la provincia levantó la liebre; la joven apuesta personal de Mamen Sánchez mostraba su aprobación en público en multitud de actos del PP publicados en redes, decenas y decenas de publicaciones en plena campaña, muchas de ellas protagonizadas por el presidente andaluz Juanma Moreno, en las que interactuaba pulsando 'me gusta', entre ellas siete que se identificaron como especialmente dañinas en las que los populares pedían el voto de los ciudadanos.

Tras recibir la alerta, la ejecutiva de Juventudes Socialistas de Jerez comprobó que Fabregat aplaudía casi por sistema las intervenciones de dirigentes del PP en campaña. No en vano, en un simple scroll en una de las redes de mayor difusión contaron hasta medio centenar de interacciones contrarias a la imagen del PSOE, por lo que dieron traslado al regional, que se lo tomó como una afrenta.

El tema llegó al comité de garantías federal, que en primera instancia resolvió expulsar al 'cachorro' ante la gravedad de sus acciones, decisión que su madrina política, Mamen Sánchez, logró frenar. En su defensa ante el instructor del expediente que se le incoó, Fabregat se limitó a esgrimir que desconocía el alcance de sus acciones, explican fuentes de Juventudes Socialistas en Jerez.

Tras la mediación de la secretaria general de los socialistas jerezanos, que según las mismas fuentes resulta una injerencia en la independencia, o más bien autonomía, de la que gozan las Juventudes Socialistas, el federal dejó la expulsión en una suspensión de militancia de seis meses, sanción que según las mismas fuentes ya ha cumplido Fabregat en conra de la versión publicada por la propia Mamen Sánchez en redes sociales, en la que asegura que la oficina federal de Juventudes le ha confirmado que su delfín "nunca estuvo suspendido de militancia ni de baja".

"Alegó contra quien le denunció y determinaron que no tenía importancia, y no se le suspendió nunca", señala la ex alcaldesa jerezana, quien se pregunta: "¿A quièn le molesta que un chico de 21 años pueda ser concejal y representar a los jóvenes de su ciudad? ¿Es esta filtración falsa otro tipo de bullying? Espero que no".

Mamen Sánchez saca a colación lo del bullying porque, según explica en su alegato en defensa de su pupilo, Fabregat fue víctima de acoso escolar, lo que le movió a impulsar una asociación para ayudar a otros jóvenes en su situación, entre ellos su hermano.

"Gabi no aparece ahora a la vida pública porque vaya a ser concejal del Ayuntamiento de Jerez. Con 16 años creo la asociación Pulseras Fuera para ayudar a chicos y chicas que sufrían acoso en la escuela", situación que "superó haciéndose fuerte", indica la también diputada socialista, no sin alabar la labor que realizó Fabregat junto a otras víctimas de bullying a través de la asociación.

Sánchez concluye que "si alguien intenta hacer daño con filtraciones falsas -en alusión a la suspensión de militancia de Fabregat-, que sepa que el 'cachorro' es fuerte, porque en su adolescencia la vida lo hizo fuerte. Y a su corta edad ha hecho bastante más que muchos para ayudar a personas que lo pasan mal."