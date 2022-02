Mamen Sánchez será reelegida este sábado secretaria del PSOE de Jerez

El PSOE celebrará este sábado su congreso local donde será reelegida como secretaria local la alcaldesa, Mamen Sánchez. Su candidatura es la única que se presentará en una asamblea que se desarrollará durante toda la jornada en el hotel Sherry Park.

Según ha informado el PSOE en un comunicado, la nueva ejecutiva estará integrada, incluso, por representantes del sector que compitió con Sánchez en el congreso celebrado hace cuatro años que le permitió acceder a la secretaría local del partido. No obstante, la formación no dará a conocer públicamente a los integrantes de la nueva dirección hasta iniciarse el congreso.

Eso sí, este medio ha podido saber que una de las incorporaciones a la ejecutiva será la de la ex concejala Ainhoa Gil, que fue secretaria de organización durante el periodo que el partido estuvo dirigido por Miriam Alconchel y que formó parte hace cuatro años de la candidatura de Isabel Armario. Asimismo, se nombrará al ex concejal Casto Sánchez presidente de la formación, un cargo que en la vigente dirección no estaba cubierto. En cuanto a las salidas de la actual ejecutiva, destaca la de José Carlos Ramos, uno de los tres vicesecretarios que actualmente tiene la ejecutiva local.

Ahora bien, sobre esta ha señalado que en ella se “combina experiencia y nuevas incorporaciones”. Así, apunta que en la nueva ejecutiva se aunará “veteranía, juventud, incorporaciones del gobierno municipal, referentes históricos del partido e integración de todos los que han querido participar suman para conformar un equipo de trabajo capacitado para liderar el PSOE como merece Jerez”.

La regidora acude a este congreso en una situación notablemente distinta a la cita congresual vivida hace algo más de cuatro años en el hotel Guadalete, donde, a pesar de ser la alcaldesa de Jerez, tuvo que enfrentarse a las principales responsables de la entonces ejecutiva local y provincial del partido que habían apostado por Armario. De hecho, en aquella ocasión su candidatura venció por una diferencia de apenas 14 votos, lo que evidenciaba la división interna que en ese momento atravesaba el PSOE local.

Ahora, en cambio, hay un cierre de filas en torno a la alcaldesa que, incluso, ha visto reforzado su representación orgánica a nivel provincial tras haber sido nombrada presidenta del partido en la provincia en la nueva ejecutiva de Juan Carlos Ruiz Boix.

La cita congresual comenzará a las 10 de la mañana en un acto en el que se ha invitado a sindicatos, empresarios, federaciones vecinales, representación de asociaciones de mujeres, colectivos LGTBI y asociaciones animalistas a que tomen la palabra. Tras esto, la secretaria general defenderá después el informe de gestión, que se votará a mano alzada en la asamblea antes de ser presentada la nueva ejecutiva.

Las votaciones se podrán realizar hasta las ocho de la tarde en el hotel. Tras esto, se hará el recuento y se proclamará la nueva dirección que tendrá el PSOE local durante los próximos cuatro años.