“Las cifras no sirven, solo hay que ir a los centros y ver la falta de recursos”

La Federación Local de Ampas de Jerez, la Flampa y el colectivo Marea Verde participaron en la tarde de este viernes en la manifestación convocada en el centro de Jerez para pedir más recursos en Necesidades Educativas Especiales.

A la llamada también han acudido miembros del sindicato Ustea, de asociaciones de enfermedades raras, de la asociación de cáncer infantil, de colectivos de PTIS, así como una amplia representación de grupos políticos, como Izquierda Unida, Adelante Andalucía y PSOE.

Durante casi hora y media, la manifestación discurrió por la calle Larga para retornar posteriormente a la Plaza del Arenal, donde estaba el punto de partida. Gritos como ‘¿dónde están los recursos?, ‘la inclusión es un derecho y no un privilegio’, ‘queremos las escuelas sin barreras’ o ‘Isabel Paredes, dimisión’ se repitieron durante todo el recorrido.

Otro momento de la manifestación. / Manuel Aranda

Al término de la misma, se leyeron sendos manifiestos, uno por parte de Paloma de Castro y otro por Rosa Pérez, solicitando nuevamente “más recursos” para las Necesidades Educativas Especiales. En ellos, se habló de “opresión en los centros educativos de Jerez porque se discrimina a niños y niñas por tener discapacidad. Se discrimina y segrega por falta de recursos”.

Asimismo, dejó claro que “cuando no hay profesorado específico, ni atención temprana, ni adaptación de escuelas para necesidades básicas, ni adaptación curricular y de horarios lectivos, falta de material escolar adaptado o incluso es necesaria la figura de un enfermero o enfermera en la escuela, entonces es cuando la sociedad debe de tener conciencia a dónde queremos llegar. Se están vulnerando los derechos de los niños, por eso ahora más que nunca es hacer cambios que impliquen una mejora en nuestro mañana”.

Verónica Guerrero, presidenta de la Flampa. / Manuel Aranda

Verónica Guerrero, presidenta de la Flampa, destacó que “la visión que nos venden las administraciones no es real, no es la que queremos, y sólo hay que darse una vuelta por un centro educativo público y ver la pura realidad”.

Desde la Flampa se insistió en que “no nos gusta que nos den cifras, porque las familias no las comprenden ni les interesa, lo que quieren simplemente es que haya más profesionales en los centros, desde los PTIS, a los PTs, Orientadores...”.

Guerrero recordó además que “muchas aulas de educación especial que existen no son aulas, son habitaciones, y muchas de ellas no tienen la accesibilidad necesaria, y si la señora Paredes no las conoce, que venga que se las vamos a enseñar, a lo mejor así cambia de opinión”.

“Sólo pido a la delegada de educación que vaya un día entero a un colegio y vea el día de los niños y niñas con necesidades, cuando van al recreo, cuando tienen que ir al baño, cuando van de excursión o cuando van al comedor, pues muchos de ellos no pueden quedarse porque quedars en el comedor porque no tienen PTIS. Igual pasa con los orientadores, que hay solamente uno para 700 alumnos, cuando hoy día es un recurso muy demandado entre los adolescentes. Todos esos problemas los hay en los centros”, concluyó.