El manual de supervivencia de las bodegas del Marco de Jerez

Las bodegas del Marco de Jerez encaran 2026 con optimismo pese al contexto actual de crisis del sector, marcado por las tensiones comerciales, los cambios de hábitos de consumo y el clima.

Pese a que la evolución de las ventas tampoco acompaña –mantienen su tendencia a la baja, aunque con una caída moderada del 2,5% hasta octubre, motivada principalmente por el desplome del 11% en EEUU a causa de los aranceles–, el presidente de la patronal Fedejerez, Jorge Pascual, esgrime que las grandes bodegas se agarran a la diversificación, mientras que las pequeñas han encontrado su nicho de mercado, todo un manual de supervivencia que se complementa con los últimos movimientos registrados en el sector -la compra de Argüeso, el resurgir de Cayetano del Pino o la llegada las bodegas Serdio y León Domecq- y con el impulso de las nuevas bodegas de vinos blancos —‘Vinos de Albariza’—, que a su juicio acabarán sacando sus propios finos y manzanillas.

En resumidas cuentas, este es el brindis por el futuro del sector lanzado este jueves por Pascual en la tradicional ‘Copa Ilustrada de Navidad’ de Fedejerez, celebrada precisamente en Cayetano del Pino con la presencia de numerosos responsables de las bodegas asociadas.