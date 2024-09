Jorge Pascual, nuevo presidente de Fedejerez

La Asamblea General de Fedejerez ha acordado este viernes, por unanimidad, elegir a Jorge Pascual como nuevo presidente de la Federación de Bodegas del Marco de Jerez (Fedejerez) en sustitución de Evaristo Babé, que presentaba con anterioridad en la misma asamblea su renuncia al cargo por motivos personales.

Jorge Pascual es persona muy conocida y conocedora del sector. Cuenta con una amplia experiencia en el mismo, al haber trabajado y dirigido bodegas tanto en Jerez como en Sanlúcar de Barrameda y, muy especialmente, por haber sido durante seis años presidente del Consejo Regulador del Vino de Jerez, Manzanilla de Sanlúcar y Vinagre de Jerez con anterioridad a la etapa en la presidencia de Beltrán Domecq.

Además y en una etapa anterior, Jorge Pascual había sido también durante varios años vocal de la Comisión Ejecutiva de Fedejerez, ocupó cargo directivo en Sandeman y en su última etapa fue director general de la bodega sanluqueño Delgado Zuleta.

"El vino de Jerez ha sido toda mi vida y lo sigue siendo; me venía de casa y, hablando de casa, me acuerdo que mi padre me decía que esta casa donde estamos hoy imprime carácter, y así ha sido en mi caso", explicaba Jorge Pascual al recibir la llave de la bodega San Ginés por su contribución al impulso a Copa Jerez en sus más de 30 años vinculado al vino de Jerez y la manzanilla en octubre del pasado años.

Fedejerez (Federación Española de Empresas Vitivinícolas y Bebidas Espirituosas del Marco de Jerez) es la organización empresarial más representativa del sector de las Bodegas de Vino, Brandy y Vinagre de Jerez, y agrupa en su seno a las principales empresas -grandes, medianas y pequeñas- del mismo.

En su adiós a la presidencia de Fedejerez, Evaristo Babé subrayaba que “para mí es un honor haber contado durante tanto tiempo con la confianza de las empresas en un sector único y apasionante, afrontando grandes retos en tiempos difíciles, y pudiendo contribuir a crear valor y abrir nuevas oportunidades de negocio”, destacaba visiblemente emocionado y satisfecho por la labor realizada.

“Quiero por ello agradecer y rendir tributo, en estos momentos, a los muchos profesionales y personalidades que he tenido la suerte de conocer en estos años, y que me han permitido poder construir y disfrutar trabajando a su lado. A todos ellos, mi más sincero agradecimiento”, añadía Babé antes de desear lo mejor a los nuevos responsables de las bodegas del Marco, que “saben que podrán contar con mi apoyo y lealtad”.