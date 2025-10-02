El Marco de Jerez encabeza el enoturismo en España, en cifras récord de visitas y facturación

El sector vitivínícola español recibe una buena noticia en un momento muy complicado por la bajada del consumo mundial y la incertidumbre de los aranceles, compensada en parte por los buenos datos del enoturismo, que cierra 2024 en cifras récord, también en el Marco de Jerez.

Así lo avala el informe de las Rutas del Vino de España difundido este jueves por la Asociación Española de Ciudades del Vino (Acevin), en el que se refleja un aumento del 2,2% del número de enoturistas respecto al año pasado, hasta superar por primera vez los tres millones de visitantes (3.036.878), mientras que el gasto se disparó un 10%, hasta rozar los 112,3 millones de euros.

El grueso de los visitantes son nacionales, en concreto 2.274.655, si bien experimentan un descenso del 2,9%, no así los extranjeros, que crecen un 17,2%, hasta sumar 762.247 en su total.

La Ruta del Vino y el Brandy del Marco de Jerez mantiene su liderazgo como la más visitada de España, con 425.652 visitantes, seguida de Ribera del Duero, con 381.083 enoturistas; y Penedés, en tercer lugar con 369.170 personas.

Por comunidades autónomas, Andalucía ocupa el segundo puesto con 491.443 visitantes, por detrás de los 624.460 turistas que visitaron las rutas de Castilla y León, y por delante de Cataluña, por cuyas rutas pasaron 395.286 enoturistas.

Extremadura figura como la comunidad con un mayor crecimiento de las visitas a bodegas, viñedos y museos del vino con un 101,6% más respecto a 2023, por encima del incremento del 26,3% experimentado en Murcia y del 16,9% de Cataluña.

Por otra parte, siete de cada diez enoturistas visitan las bodegas y, el resto, los museos, según el informe.

Impacto económico

La actividad enoturística del sector generó unos ingresos de 112.299.907 euros, el 9,97 % más respecto a 2023, con un gasto medio de visita en bodegas de 16,7 euros y en museo de 6,6 euros.

En total, El club cuenta con un total de 38 rutas del vino en España tras la última adhesión de Ribeira Sacra, que suman 486 ayuntamientos, 29 Consejos Reguladores de Denominaciones de Origen y 107 entidades públicas o privadas.

En España hay 2.602 servicios enoturísticos disponibles por parte de sus asociados, entre los que destacan 782 bodegas, 555 alojamientos y 445 restaurantes, 103 empresas con actividades de ocio temático y 74 museos y centros de interpretación.

Además, el número de plazas de alojamientos ha ascendido "notablemente" con un total de 33.455 plazas, de las que 11.345 corresponden a hoteles de tres y cuatro estrellas, 6.591 a campings y 1.614 a casas rurales.

La vendimia es el evento que "marca la agenda de la mayor parte de los enoturistas", situándose octubre como el mayor mes de visitantes, con 335.926 viajeros, seguido de agosto, con 314.807.