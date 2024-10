María Regla Prieto: "Deberíamos replantearnos la forma de enseñar a querernos"

"Este libro me ha dado muchísimas alegrías". El próximo sábado, 5 de octubre, a las 12.00 horas, en la caseta de la librería 'La Luna Nueva', en la Feria del libro de Jerez, María Regla Prieto firmará ejemplares de su novela 'Manos de trapo' (Renacimiento), finalista del Premio Nadal 2024. Un libro "intimista", que está teniendo "una gran aceptación y ya me han llamado de la Feria del Libro de Madrid, he hecho promoción por la Comunidad madrileña, por parte de Andalucía, por Murcia y Valencia", cuenta emocionada la autora sanluqueña.

La novela narra el profundo vínculo que se establece entre una joven tímida y desesperada que huye de su casa, un anciano solitario con un pasado que sigue atormentándole y una casa singular del siglo XVIII que oculta un terrible secreto. Tres supervivientes de las lacras que azotan nuestra sociedad como la violencia de género, el desamor, la soledad y la especulación inmobiliaria. Una historia llena de luces y sombras como la propia vida, que no es más que un canto a la esperanza cuando ya está todo perdido. Tras la inocente expresión "manos de trapo" que da el título a esta novela, y que popularmente subraya la torpeza de alguien, puede esconderse una realidad estremecedora. Un singular encuentro entre dos seres desolados, "que como supervivientes se reconocen entre ellos", que cambiará la vida de ambos. Una novela apasionante que atrapa entre sus páginas al lector más exigente.

"Yo creo que, -añade la escritora- más que lo que se cuenta es cómo se cuenta, por todo lo que va descubriendo el lector a lo largo del libro. La novela habla de la huida, pero también de las lacras que están azotando nuestro mundo, con cosas que no deberían existir hoy día, como la violencia de género, un problema de la sociedad por el que habría que replantearse el sistema educativo y la forma de enseñar a querernos los unos a los otros. Y respecto a la especulación, nos estamos cargando las ciudades en las que vivimos. Somos más felices si habitamos un entorno bello y no que todo esté al servicio del capital, sino que se respeten los centros históricos. Porque otro de los aspectos del que habla la novela es de la herencia emocional y física que tenemos de nuestros mayores y del entorno que vivimos".

Confiesa emocionada María Regla que este libro, "me ha dado muchísimas alegrías, ya no solo por haber sido finalista del Nadal, que todavía no me lo creo, sino también porque me he encontrado en Sanlúcar a gente que me han reconocido por la calle tras salir en televisión y varias chicas me han abrazado y me han dado las gracias por haberles abierto una puerta de esperanza. Porque eso sí lo creo yo: entre todos podemos salir de esto".

Respecto a su asistencia a la Feria del Libro de Jerez, "las ferias del libro a mí me parecen un milagro. Me parece un auténtico milagro que en el mundo tan horrible que estamos viviendo, el hecho de que un grupo de personas se reúna en torno a algo tan maravilloso como son los libros y tan pacifista, porque un libro es diálogo y a través de él se crece, pues es maravilloso. Y más siendo en los Claustros... La pena es que solo estaré una hora firmando (ríe), pero yo me iré muy tempranito para vivir el espacio y la ciudad".

Más sobre María Regla Prieto

Es doctora en Filología Clásica por la Universidad de Sevilla. Colabora en prensa con artículos de opinión. Junto con Salvador Daza, ha publicado cinco estudios históricos sobre clérigos homicidas, siendo finalistas del premio nacional Así fue. La historia rescatada (2005). Entre sus obras literarias se mencionarán el Epistolario latino de Luisa Sigea, las novelas La esfera de lo divino y Magallánica, el libro de relatos La mirada de Perséfone, el poemario Diario de Babel y el ensayo Extraños pájaros, además de las obras de teatro, Dos mujeres bajo una misma luna (Premio de Teatro Breve Francisco Nieva 2019), y El encargo.