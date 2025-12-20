Mejora del acerado del entorno de Ifeca en Jerez

El Ayuntamiento de Jerez, a través de la delegación de Servicios Públicos, se encuentra en estos días realizando obras para la mejora de la accesibilidad en el acerado del entorno de Ifeca, en el marco de los trabajos de renovación y adecentamiento de las infraestructuras urbanas para impulsar la seguridad vial y un tránsito más seguro por las calles y plazas de Jerez.

Concretamente, los servicios municipales están trabajando estos días en la rehabilitación del acerado más próximo a la institución ferial, con el objetivo de mejorar la accesibilidad para el gran número de personas que asisten especialmente en estas fechas a Juvenlandia, destinada a la infancia y la juventud que es celebra durante los días de vacaciones de Navidad.

En este caso, los trabajos que se están realizando vienen a resolver problemas de piezas sueltas en la solería del acerado y de elevaciones en el pavimento, que eran peligrosos para los peatones. Con esta intervención, por tanto, se ha mejorado la seguridad de los ciudadanos y ciudadanas, reduciendo el riesgo de accidentes y caídas así como el acceso para personas con movilidad reducida. Además, con esta intervención se ha potenciado el atractivo visual del entorno urbano y se ha mejorado la imagen de esta zona de Jerez.

Actuaciones en varios puntos de la ciudad

En el marco de los trabajos de renovación y adecentamiento de las infraestructuras urbanas para impulsar la seguridad vial, el Ayuntamiento ha acometido o está acometiendo en estos días múltiples obras de interés en diversos puntos la ciudad, como en la calle Moscatel, en la plaza Ignacio Durán, en la calle Bulgaria, en el parque de Pozoalbero, en calle Parque de Timanfaya, en la barriada La Constancia, o la avenida de Fátima, entre otras muchas. Todo ello con el objetivo de mejorar los servicios públicos, hacer más transitables los espacios urbanos y mantener en el mejor estado posible las calles, plazas y parques de la ciudad, tal como han informado en una nota de prensa.