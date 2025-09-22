Los mejores sitios de comida casera para llevar en Jerez: "¡Chapó, lo recomiendo cien por cien"

La ciudad de Jerez resulta ideal para disfrutar de su gran oferta hostelera. Las horas de luz, así como el buen ambiente, atraen hasta sus bares y terrazas a vecinos y foráneos. Sin embargo, no todos los días son propicios para ello por mil razones, entre ellas, el trabajo y los deberes del día a día. Tanto es así que, muchos y muchas ni siquiera tienen tiempo para cocinar. De hecho, medios a nivel nacional ya se hacen eco del aumento de la demanda de comida casera. En Jerez, no hay que renunciar a los platos, ni a los sabores, ni a la calidad de casa. De modo que, si estás solo, no te apetece cocinar, vives ajetreado sin tiempo o quieres organizar la comida para un grupo de personas, aquí tienes algunas alternativas caseras que son todo un acierto.

El Arte de Cocinar.

Con su variedad de platos pretenden que degustes el sabor de la comida tradicional y casera, además, con opciones vegetarianas y sin gluten. "De total confianza. Muy recomendable", asegura Daniel. Los clientes lo recomiendan tanto para grandes grupos, como para pequeñas raciones. Exquisita comida casera -berza, lentejas, arroz caldoso, albóndigas, toritillas, empanadas...-, sabrosa, pero sin abusar de los condimentos. "Concretamos todo por teléfono ya que yo no soy de Jerez y lo que puedo decir es que chapó!! Lo recomiendo 100 % 100. Todo riquísimo y casero", opina Montse. El Arte de Cocinar se encuentra en avenida, C. Alcalde Juan Manuel Corchad, Local 5.

QChara

Cuchareo y legumbres, platos fríos, arroces y carnes, pescados y mariscos, guarniciones y postres, conservados en frío, listos para calentar. Oferta menú semanal a domicilio. Los platos con guarnición vienen por separado, lo cual es una ventaja para poder comerlos cuando quieras. "Hicimos un pedido para una comida familiar y llegó todo en perfecto estado, conservado en frío. Rápido de preparar, cómodo y comida casera de verdad. El rape a la marinera riquísimo hasta el punto de que lo vamos a pedir para estas navidades. La verdad es que de lo que pedimos no hubo un solo plato que no gustara. Lo recomiendo y repetiré seguro", cuenta Belén.

El Sabor de Casa.

Ofrecen carnes, embutidos seleccionados y comidas caseras listas para llevar. "El sabor de casa se caracteriza por su excelente trato al cliente y su característico sabor a comida casera hecha como las de toda la vida, como las que hacen nuestras abuelas llenas de amor y sabor. Y encima tienen reparto a domicilio para que no te muevas de casa. Si quieres una comida casera no dudes en pasarte por el sabor de casa te aseguro que no te arrepentirás", asegura Cristina, una de sus clientas. Sus chicharrones son alabados por los clientes. Preparan berenjenas rellenas, patatas alioli... El establecimijento se encuentra en en la zona norte de la ciudad, en calle Seneca, 4.

Chari Te Cocina

Qué hay de comer

Local ubicado en avenida Rey Juan Carlos I. Elabora menús diarios, guisos y potajes, arroces, tortillas, pescados, pollo al curry, aguacates rellenos, empanadas, pizzas napolitanas al horno de leña. Puedes hacer encargos para grupos grandes. Otro punto a su favor son los horarios flexibles para la comida por encargo y el buen trato de su personal. Disponen de menú diario por 7,95€ con diferentes combinaciones diarios. "El salmorejo de remolacha y es un espectáculo, y los garbanzos con acelgas me eh bebido hasta el caldo, enhorabuena y aquí tenéis un cliente pa los restos", comenta Raúl en una reseña acompañada de la máxima valoración.