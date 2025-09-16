La mayoría del PP en el Senado saca adelante una moción para exigir la ampliación de la pista del Aeropuerto de Jerez

La Comisión de Industria y Turismo del Senado ha aprobado este martes una moción promovida por el Partido Popular para reclamar al Gobierno central que incluya en los próximos Presupuestos Genrales del Estado una partida para acometer la ampliación de la pista del Aeropuerto de Jerez. La iniciativa salió adelante dado que el PP tiene mayoría suficiente en las comisiones de la Cámara Alta. Mientras, el PSOE se posicionó en contra.

La moción, que fue registrada por el PP en junio del año pasado, pero que no se incluyó en el orden del día hasta la reunión de esta comisión celebrada este martes, demanda que se acometa "cuanto antes" el proyecto de ampliación de la pista del aeródromo jerezano al considerar que esta inversión contribuiría a ampliar la operatividad de la terminal no solo con más vuelos, sino con aviones de más capacidad que permitirían incrementar ostensiblemente el número de viajeros. Actualmente, la pista de la infraestructura jerezana tiene una longitud unos 2.300 metros, aunque el plan director del aeródromo, el documento que ordena urbanísticamente todo el espacio, contempla una reserva de suelo en la cabecera norte para ampliar la zona de aterrrizaje y despegue en unos 900 metros, una inversión que se cifra en unos 42 millones de euros aproximadamente.

El PP justificó su moción recordando que el Aeropuerto jerezano es una "infraestructura clave para el desarrollo económico y turístico de la provincia", de ahí que considere que esta inversión contriburía especialmente a la "captación del tráfico internacional de viajeros, aumento de frecuencias y la apertura de nuevas rutas, así como profundizando en la desestacionalización y en la diversificación" de la oferta turística de la provincia. El senador y alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, fue el encargado de defender la propuesta criticando que, a día de hoy, ni el Ministerio de Transportes ni Aena, la gestora de infraestructuras aeroportuarias, contemplen esta importante actuación al no haberla incluida en el Documento de Regulación Aeroportuaria vigente (el denominado Dora II), donde se establecen las inversiones a acometer, como en el avance previsto para el próximo año.

Landaluce incidió en que, a día de hoy, el aeropuerto jerezano se encuentra "infrautilizado" al tener capacidad de dar servició a más de dos millones de pasajeros al año, cuando actualmente no alcanza ni la mitad. Por ello, demandó a la administración central que "no se ponga la excusa" del número de pasajeros para no acometer la inversión. En este sentido, destacó el peso de la industria turística en la economía de la provincia y en el impacto que esta actuación supondría también en el desarrollo del sector agroalimentario, aeronáutico y aeroespacial.

Enmienda del PSOE

Antes del debate, el PSOE registró en la jornada del lunes una enmienda de modificación de la propuesta presentada por el PP donde planteaba que, en lugar de exigir al Gobierno central que incluya partidas presupuestarias para ampliar la pista, se inste a Aena a "seguir colaborando activamente" con las administraciones para "impulsar la conectividad" en el aeródromo y para "seguir haciendo un análisis y seguimiento de la capacidad y la demanda" de la instalación aeroportuaria "con el fin de planificar con la antelación suficiente las inversiones necesarias para atender el tráfico previsto".

En su intervención, el senador socialista Alfonso Moscoso culpó a la Junta de Andalucía y a la Diputación Provincial al considerar que han "abandonado" al Aeropuerto de Jerez porque entiende que no está llevando a cabo una "promoción turística" de la provincia para atraer más vuelos a la provincia. "El PSOE lleva años insistiendo en que la clave está en la estrategia turística y la colaboración institucional", aseveró. Asimismo, cargó contra el PP al que culpó de exigir las grandes inversiones para la provincia solo "cuando está en la oposición", mientras que no las ejecuta cuando gobierna "con mayoría absoluta".

Durante el debate, el PP señaló que únicamente aceptaría la enmienda de sustitución presentada por el PSOE en el caso de que se adheriera a la suya, propuesta que no aceptó la bancada socialista que reclamó que el asunto se dejara sobre la mesa para tratar de alcanzar una propuesta de consenso para la siguiente Comisión de Industria y Turismo. Este planteamiento, en cambio, no fue aceptada por los populares, por lo que la moción fue debatida y votada tal y como se planteó en un inicio.

Una vieja demanda

Aunque la ampliación de la pista del Aeropuerto de Jerez es un proyecto recogido en las últimas planificaciones urbanísticas de la terminal (estaba incluido en el plan director aprobado en 2001 como en su revisión de 2022), tanto la administración central como Aena lo han condicionado siempre a que haya un incremento sustancial de la demanda, un escenario que actualmente no se da.

Sin embargo, la composición actual de la pista provoca que los aviones de mayor capacidad y, por ende, los que cubren rutas más largas, no puedan operar en Jerez dado que requieren de mayor longitud de pista para aterrizar o despegar.