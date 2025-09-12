El Aeropuerto de Jerez continúa en números rojos

El Aeropuerto de Jerez prosigue un mes más registrando peores cifras que el año pasado. Agosto suele ser el mes del año donde más pasajeros se mueven por su terminal. Este 2025 no ha sido una excepción, pero el volumen alcanzado es inferior al de 2024.

Según las estadísticas publicadas este viernes por Aena, el gestor de infraestructuras aeroportuarias, durante el pasado mes se contabilizaron 106.430 viajeros por la terminal jerezana, un 1,8% menos que hace un año (los datos corresponden a pasajeros tanto de vuelos comerciales como no comerciales). De este modo continúa incrementándose la diferencia negativa respecto al año pasado con un acumulado ya del 8,2% del volumen de viajeros en este 2025.

Por lo tanto, el de Jerez continúa siendo el aeropuerto andaluz que más viajeros ha perdido en lo que va de 2025. De hecho, y con datos acumulados hasta agosto, solo Jerez y Almería, este último con una pérdida de poco más del 0,3%, son los únicos de la comundidad que continúan en negativo en la comparativa interanual. En cambio, Granada-Jaén ha crecido un 1%; Sevilla, un 4,6%; Málaga, un 7,8%; y Cordoba ha duplicado su volumen de pasajeros, aunque es cierto que su volumen de pasajeros es muy bajo.

También Jerez sigue registrando peores dígitos que otros aeropuertos de similar volumen del resto del país. Así, Santander ha perdido en lo que va de año un 2,8% de su tráfico respecto a 2024; en cambio, Vigo ha crecido un 7,8%; Murcia, un 2,3; y Zaragoza un 3%.

