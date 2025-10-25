Dos motos de la Policía Nacional de Puerto Real patrullan en Jerez por la falta de medios

Un agente de la Policía Nacional en las urgencias del Hospital de Jerez en una imagen de archivo

El PP de Jerez ha exigido al Gobierno central, presidido por Pedro Sánchez, y, en concreto, al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, que "dé una solución a la Policía Nacional de Jerez tras haberla dejado sin motos para poder patrullar", señala en un comunicado

Los 'populares' han lamentado que "tras la denuncia del sindicato policial CEP y de los propios 'populares', desde el Ministerio del Interior del Gobierno de España no se hayan preocupado por un problema tan serio como la falta de medios para poder vigilar y controlar la seguridad ciudadana en Jerez".

Dos motos traídas desde la Comisaría de Puerto Real

En cambio, han incidido desde la formación 'popular', "el único objetivo del Gobierno ha sido intentar disimular trayendo durante unas franjas horarias dos motocicletas desde la Comisaría de Puerto Real, una medida que supone un claro engaño tanto a los propios agentes como al conjunto de los jerezanos".

Al respecto, han advertido de que "en absoluto supone solucionar la grave carencia que tiene ahora mismo la Comisaría de Policía Nacional de Jerez".

Desde el PP han subrayado que "el problema que tenemos es que ya tenemos una plantilla muy mermada de la Policía Nacional en nuestra ciudad, igual que de la Guardia Civil, sin que desde el Gobierno de España se esté haciendo absolutamente nada".

"Y lejos de aumentar la plantilla o de reconocernos a la provincia la especial singularidad, por la zona específica en la que estamos, y lo estamos viendo y viendo todos los días, pues lo que está haciendo el Gobierno de España es quitarnos medios que garantizan la seguridad de los jerezanos y de las jerezanas", han apostillado.

Desde el PP han criticado que "el Gobierno de España vaya desmantelando la Policía Nacional es un disparate" y han recordado que "esta denuncia no la hace el PP, sino que son los propios sindicatos de la Policía los que están denunciando cómo el Gobierno de España está deteriorando el servicio de seguridad pública".

Por último, el PP se pregunta "dónde está el PSOE de Jerez y por qué, también en esto, callan y no exigen a Pedro Sánchez ni a Marlaska una solución, inversiones, medios humanos y materiales", han concluido.