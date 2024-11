Multan a más de una veintena de coches en una calle de Jerez "en la que llevamos 30 años aparcando"

La falta de aparcamiento es un problema que afecta a muchas áreas de la ciudad. Como consecuencias, zonas no permitidas para estacionar se convierten en aparcamientos improvisados cada día. Ayuntamiento y Policía Local hacen la 'vista gorda' conscientes de la problemática y siempre que los vehículos no impidan el paso o afecten a la seguridad. Ejemplo de ello, es la calle Mallorca en el Parque Atlántico. Esta amplia vía que comunica la glorieta de Arles con el colegio Montealegre, es utilizada por los vecinos para aparcar, a pesar de ser una calle con dos carriles y sin espacio para estacionar.

Sin embargo, lo que se había convertido en una costumbre le ha salido muy caro esta semana a un buen grupo de vecinos. Agentes de la Policía Local pasaron por la zona y multaron a todos los vehículos que se encontraban en este tramo." Esta tarde se ha multado con 200 euros a todos los vehículos aparcados en la calle Mallorca. No hay ninguna señal que prohíba el estacionamiento y se lleva aparcando en ese lugar desde hace mas de 30 años", escribía hace un día un afectado en redes sociales. Además, la grúa también retiró numerosos coches.

José Antonio Zarzuela es el presidente vecinal del Parque Atlántico y reconoce que lo ocurrido "ha generado gran malestar entre los residentes". Asegura que lleva ya "34 años viviendo aquí y siempre se ha aparcado ahí. No hay señal alguna que lo prohiba aunque con la ley en la mano sabemos que no es legal". Sin embargo, "si llevamos tres décadas usando la vía para aparcar, si ya no lo van a permitir deberían haber puesto una señal o aviso a los vecinos alertando de que a partir de ahora no se podrá".

En este sentido, hace hincapié en la "gravísima falta de aparcamiento" que existe en esta zona de la ciudad. De hecho, recuerda que ya existe un proyecto para habilitar un área de aparcamiento con 45 plazas en esta barriada.

Multa compartida por uno de los afectados de la calle Mallorca en Jerez.

Tras lo ocurrido, la asociación vecinal se puso en contacto con el delegado municipal de Seguridad, José Ignacio Martínez, y se abordó el asunto en la Mesa de Seguridad. "El Ayuntamiento no dio orden para que se multara y ni siquiera la Jefatura de Policía estaba al tanto", asegura el representante del Parque Atlántico, añadiendo que "al parecer todo ha partido de una denuncia de un ciudadano".

En total, José Antonio Zarzuela calcula que las multas afectaron a más de una veintena de vehículos y alrededor de cinco fueron retirados por la grúa". Las multas ascienden a 200 euros que pueden rebajarse a 100 por pronto pago. Sin embargo, al margen del tema económico, "los vecinos estaban muy enfadados porque el trato según retiraban los vehículos tampoco fue apropiado, según los afectados. Incluso se retiraron algunos y no se especificó la matrícula en el aviso que dejaron".

De momento, las multas se han paralizado pero los residentes temen que pueda volver a ocurrir "y hoy mismo he pasado y estaban aparcando. Llevamos años haciéndolo y los vecinos no saben que no se puede porque nunca ha pasado nada". Por eso, desde la asociación confían en que desde el gobierno municipal y la Policía Local se siga manteniendo "la misma sensibilidad que hasta ahora", a la espera de que el proyecto de ampliación de aparcamientos pueda ser una realidad en el Parque Atlántico.