El Museo Arqueológico de Jerez cede dos piezas para una exposición en Nueva York

La junta de gobierno local ha aprobado la cesión temporal de dos piezas del Museo Arqueológico para la exposición 'Madinat Al-Zahra: la radiante capital de la España islámica', que tendrá lugar en el Institute for the Study of the Ancient World (ISAW) de la Universidad New York, del 29 de octubre al 1 de marzo de 2025.

Si hace dos semanas se aprobaba la cesión de 14 piezas del Museo Arqueológico para la exposición 'El Megalitismo en tierras de Cádiz', que comenzó precisamente este lunes en el Museo del Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera, el Museo Arqueológico "está de nuevo de enhorabuena porque en esta ocasión serán dos piezas cerámicas de época islámica las que participarán en una exposición en Nueva York", ha explicado el primer teniente de alcaldesa, Agustín Muñoz.

La entidad organizadora de la exposición es el Institute for the Study of the Ancient World (ISAW), New York University, con la colaboración de la Dirección General de Museos y Conjuntos Culturales de la Junta de Andalucía y el Conjunto Arqueológico de Madinat al-Zahra. Los comisarios de la exposición son Antonio Vallejo Triano, director del Conjunto Arqueológico Madinat al-Zahra; y Eduardo Manzano Moreno, profesor de Investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid. Profesionales ambos de reconocido prestigio, por lo que el riguroso tratamiento científico de la exposición está garantizado.

Esta exposición será la primera muestra estadounidense dedicada íntegramente a Madinat al-Zahra y contará con préstamos de otros tres museos españoles (Conjunto Arqueológico Madinat al-Zahra, Museo Arqueológico de Córdoba y Museo de Jaén) y seis instituciones internacionales (Metropolitan Museum, American Numismatic Society, Hispanic Society Museum & Library, Columbia University Rare Book y Manuscript Library, Detroit Museum of Art y Doha Museum of Islamic Art).

Los temas principales de la exposición se centrarán en el entorno multicultural que propició la dinastía omeya (en España 956-1031) y que dio lugar a una ciudad (Madinat al-Zahra) en la que un complejo vocabulario visual derivado de tradiciones culturales muy diversas se tradujo en arquitectura y cultura nuevas y únicas.

Botella califal con epigrafía de Mesas de Asta. / Museo Arqueológico de Jerez

Las dos piezas que van a dicha exposición son la Botella califal con epigrafía de Mesas de Asta, de titularidad municipal, y la pieza Ataifor califal con ciervo, encontrada en la plaza Belén, de titularidad autonómica. La ausencia temporal de estas piezas en la exposición permanente del Museo Arqueológico de Jerez no supondrá un gran menoscabo al discurso expositivo. Se colocarán cartelas indicativas de la exposición temporal en la que se encuentran.

Dólmenes de Antequera

El Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera (CADA), dependiente de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, celebra el VIII aniversario de su inclusión en la Lista de Patrimonio Mundial de la Unesco -15 de julio- con la inauguración de dos exposiciones temporales: ‘La Peña de los Enamorados. Genius Loci’, y ‘El megalitismo en las tierras de Cádiz’, muestras que tienen como nexo común el fenómeno del megalitismo andaluz.

Protagonizada por la montaña sagrada, la primera de las exposiciones temporales, ‘La Peña de los Enamorados. Genius Loci’, que podrá visitarse hasta el 15 de julio de 2025 en la sala de Muñoz Rojas, explora el papel histórico y cultural de la Peña de los Enamorados. A través de trece obras, principalmente acuarelas, óleos, dibujos y grabados, la exposición mostrará las obras más representativas que desde el siglo XVI hasta nuestros días, han sido realizadas por aquellos artistas seducidos por la atracción que produce la Peña.

Para ello la muestra contará con obras del Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera -como el grabado ‘Peña’, de Teresa Castillo; la fotografía de Carlos Pérez Siquier, realizada en 2002; o el dibujo de Manolete muerto, de Ricardo Cadenas, entre otras obras; préstamos procedentes del Ayuntamiento de Antequera, como el monumento de los enamorados de La Peña, de José Manuel Patricio Toro; del Ayuntamiento de Málaga, desde donde ha llegado el óleo ‘La Peña de los Enamorados’ (1881), de Serafín Martínez del Rincón; del Museo de la Ciudad de Antequera, que ha cedido para la muestra una obra de la Peña de José María Fernández Rodríguez, así como obras prestadas para la ocasión por particulares. De estas piezas cabe señalar la acuarela de la Peña de Jesús Martínez Labrador, el óleo sobre lienzo de Santiago Téllez Loriguillo, que lleva por título Barrio de San Juan. Antequera, o el grabado de David Roberts, de 1834.

La segunda de las exposiciones, ‘Megalitismo en las Tierras de Cádiz’, articulada en torno a manifestaciones funerarias megalíticas de la provincia gaditana, invita al visitante a un recorrido por una amplia variedad de manifestaciones megalíticas, con necrópolis localizadas en pleno litoral atlántico, pero también otras enclavadas en zonas de campiña y presierra, aunque bien conectadas con el litoral a través de vías naturales. Unas manifestaciones que, de una u otra forma, están estrechamente vinculadas a los Dólmenes de Antequera.

Más de 90 piezas procedentes del Museo de Cádiz, del Museo Arqueológico de Jerez y del castillo de San Romualdo de San Fernando conforman esta exposición, en la que se podrán ver piezas excepcionales como el enterramiento del doble abrazado, también conocido como ‘El abrazo eterno’ o ‘Los enamorados’. Junto a esta pieza se exhibirán collares, vasos campaniformes, peines de huesos, puntas de flechas, hachas de piedra, una alabarda de silex -hallada en el yacimiento de La Valderas-, piezas de marfil, idolillos, anillos de cobre o collares de concha, entre otros bienes, procedentes de los yacimientos de Alberite, Tomillos, Paraje Montebajo, El Camerín, Cerro de la Casería, Cerro Vasconcillas, del Dolmen de Hidalgo, La Valeras o el Juncal, entre otros enclaves.

Esta selección de piezas constata la interesante variabilidad de manifestaciones funerarias megalíticas existentes en ambientes litorales e interiores en la provincia de Cádiz, que se suman los ya existentes en la comunidad andaluza, donde se contabilizan más de un millar de monumentos megalíticos.