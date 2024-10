Más de un centenar de artistas ciegos participarán en el 'Músic@ONCE Fest 2024' en Jerez y Cádiz

Más de un centenar de artistas ciegos o con discapacidad visual participarán entre el 7 y el 9 de noviembre en el Músic@ONCE Fest 2024, el primer festival musical de estas características que se celebrará en diferentes escenarios de Jerez y Cádiz. En concreto, Jerez arrancará esta cita única con un viaje artístico por España en el Teatro Villamarta que abrirá la programación.

Se trata de un festival de música único en su género ya que va a ofrecer un amplio y variado repertorio musical de la mano de más de un centenar de artistas ciegos o con discapacidad visual, promocionados por la ONCE, que bien como solistas o bien como integrantes de diferentes formaciones musicales llevarán una muestra de sus diferentes estilos musicales.

El Festival se realiza en colaboración con los Ayuntamientos de Jerez de la Frontera y Cádiz y la Universidad de Cádiz. En su presentación, celebrada en la sede de la ONCE de Cádiz, han participado el director de Promoción Sociocultural, Artística y Deportiva de la ONCE, Ángel Luis Gómez; los directores de la ONCE en Cádiz y Jerez, Alberto Ríos y Cristino Ortuno; la concejala de Salud, Juventud e Infancia y Artesanía del Ayuntamiento de Cádiz, Gloria Bazán; la delegada de Inclusión Social del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, Yessica Quintero; y el director de Políticas Inclusivas de la Universidad de Cádiz, Daniel Manjón.

"Hemos hecho una selección con todo el cariño y estamos emocionados por ofrecer a la sociedad diferentes géneros musicales para visualizar y ofrecer al público la calidad de nuestros artistas", ha dicho este martes el director de Promoción Sociocultural, Artística y Deportiva de la ONCE, Ángel Luis Gómez, en la presentación de la programación del festival.

En representación del Ayuntamiento de Cádiz, Bazán, se declaró “enormemente orgullosa” porque la ONCE convierta a su ciudad en “la capital musical de España” y porque ponga en valor “el arte y la valentía” de las personas con discapacidad. “Es un acto de reivindicación personal y social”, dijo, mientras que la delegada de Inclusión Social de Jerez se felicitó también porque su ciudad sea también sede de esta primera edición. “Jerez quiere ser cien por cien accesible para todas las personas y este festival nos enseña que todos tenemos capacidades”, aseguró Yessica Quintero, quien se felicitó que la ONCE ponga a Jerez en el centro de España. “Si no existiera habría que inventarla”, dijo. “Nos enseña a ciudades como Jerez o Cádiz a que sean más diversas y equitativas”, subrayó.

El Músic@ONCE Fest arrancará el jueves 7 de noviembre en el Teatro Villamarta de Jerez con 'Un viaje por España', un concierto que ofrecerá una muestra de canción gallega, a cargo de Xiara (Vigo); canción en euskera a través de las voces de la Coral 'Alaia, de San Sebastián; canción en valenciano a cargo de la Coral Allegro (Valencia); cantos canarios en la voz de Fabiola Socas (Santa Cruz de Tenerife); y la jota aragonesa interpretada por Rocío López (Zaragoza).

El viernes 8 de noviembre Jerez de la Frontera acogerá en la Sala Compañía un concierto coral a cargo de la Coral Alaia y la Orquesta cordobesa de plectro Ciudad de los Califas y en la Sala Paúl una 'Noche de folk metal y pop con la ONCE', con actuaciones del grupo valenciano de pop Eterno Dilema y el folk metal del grupo Ekyrian, de Madrid.

Ese mismo día, en Cádiz, el Edificio 'Constitución de 1812' será escenario del concierto de la Coral Allegro, y de la Coral de la Universidad de Cádiz como invitada.

El sábado 9 de noviembre, en la Plaza de San Francisco de Cádiz se celebrará un 'Vermut de jazz con la ONCE', con las actuaciones del grupo 'Montse Urán Quartet' (Barcelona) y la viguesa Xiara.

El Palacio de Congresos de Cádiz acogerá esa noche la clausura con el concierto 'Canciones de ayer y de hoy', que reunirá las actuaciones solistas: la almeriense Laura Diepstraten, el murciano Lucas Feliz, la zaragozana de origen cubano Ludmila Mercerón, y la madrileña Fátima Fuster .

La ONCE organiza este festival, en colaboración con los Ayuntamientos de Cádiz, Jerez de la Frontera y la Universidad de Cádiz, y ofrece entrada gratuita al público.