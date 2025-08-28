National Geographic dedica un reportaje al tabanco más antiguo de Jerez: "La más legendaria de estas tabernas-despachos de vino"

Jerez rezuma historia, cultura y duende en cualquiera de sus rincones. Los tabancos son uno de esos lugares especiales donde ‘perderse’. A diferencia de otros establecimientos, la gran mayoría de los despachos de vinos jerezanos se viven, puesto que adentrarte en ellos resulta toda una grata experiencia.

Uno de los más emblemáticos y tradicionales es el Tabanco El Pasaje que cumple cien años. Por este motivo, la presitigiosa Revista National Geographic le ha dedicado un amplio reportaje. A lo largo de sus líneas explica qué es un tabanco, se remonta a décadas atrás para contar cómo el antes y el después de este establecimiento. Por otro lado, deja clara la vinculación de El Pasaje con el flamenco y, por supuesto, con la cultura del vino. "La más legendaria de estas tabernas-despachos de vino", afirman.

A continuación realiza un recorrido por otros establecimientos de estas mismas características como el Tabanco Plateros o La Pandilla y a la realidad actual de estos. El autor, Óscar Checa Algarra, la denomina “la nueva edad de oro de los tabancos”.

Dulce año para El Pasaje

Sin duda, están siendo unos días gloriosos para el Tabanco El Pasaje. Ultima los flecos para celebrar las Fiestas de la Vendimia 2025, en cuya programación participa. Además, celebra que será reconocido en el Día Mundial del Turismo, junto a Cobos Catering y Bodegas Caballero, por representar “tradición, identidad y proyección internacional”. Por otro lado, Antonio Ramírez, su propietario, encarnará a uno de los Reyes Magos en la Cabalgata 2026, por tener “la convicción de que en este lugar se conserva un legado que hay que proteger y potenciar, su filosofía está ligada a mostrar los atractivos de esta tierra a visitantes que proceden de todas las partes del mundo”.

Fundado en 1925, Tabanco El Pasaje se ha adaptado a los nuevos tiempos manteniendo la esencia de los tabancos jerezanos, conjugando la cultura del vino con el arte flamenco. Desde 2010, bajo la gestión de Ramírez, el local ha recuperado todo su sabor original, preservando elementos como botas, decoraciones y la tradicional tiza para apuntar las cuentas. Su autenticidad lo ha convertido en un lugar de referencia cultural y turística.