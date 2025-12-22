La 'Navidad solidaria del IES Lola Flores' recauda 400 kilos de alimentos para familias necesitadas del centro

El vicedirector del centro, entregando a la Fundación Hogar San Juan el donativo en una foto junto a sus voluntarios.

Por séptimo año consecutivo el IES Lola Flores ha llevado a cabo durante este primer trimestre del curso 25/26 su habitual campaña 'Navidad solidaria en el IES Lola Flores', que implica a toda la comunidad educativa del centro. La generosidad de su alumnado, profesorado y familias ha servido para recaudar en todo este tiempo un total de 400 kilos de alimentos y productos de aseo para hacer más llevaderas estas fiestas a varias familias necesitadas de su comunidad educativa.

Una imgan de la entrega al Comedor El Salvador.

Asimismo, como ya se ha realizado durante estos últimos años, se ha puesto en marcha la iniciativa 'apadrina a un niño', entregando un regalo para que la ilusión de los Reyes Magos de Oriente perviva. Asimismo, se han repetido actos solidarios durante todo este periodo para recaudar fondos para el Comedor El Salvador y la Fundación Hogar San Juan, a los que se les ha hecho entrega del pertinente donativo económico.

Desde el equipo directivo del instituto se ha querido agradecer el esfuerzo y solidaridad de la comunidad educativa del centro, volcada un año más con esta bonita actividad.