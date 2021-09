Los niños del CEIP Guadalete de El Torno no entrarán mañana al colegio para protestar por el mal estado del edificio

Padres de alumnos del CEIP Guadalete de El Torno se concentrarán mañana viernes en las inmediaciones del colegio a partir de las nueve de la mañana y los niños no entrarán para el primer día de clase por la situación tan grave que tiene la estructura del colegio, llamamiento que se ha hecho extensivo a todos los vecinos tengan o no niños en el colegio. "No se puede permitir entrar a los niños en unas instalaciones que presentan serias deficiencias en su estructura y grietas amenazantes", hasta el punto de que hay zonas perimetradas o por el peligro de derrumbe o por el riesgo de que los escolares accedan a partes del edificio con grietas y partes sueltas.

El AMPA Nueva Esperanza del CEIP Guadalete de El Torno no solo apoya estas reclamaciones sino que las hace suyas, como muestra la carta enviada a la Junta de Andalucía "ante las reiteradas peticiones por parte del equipo directivo del centro a la Delegación de Educación en Cádiz a lo largo de los últimos 15 años, mediante escritos, incidiendo en la situación de las grietas del edificio de Primaria, que avanza imparable año a año".

En la misiva, el AMPA expone que "en primer lugar, hemos llevado a cabo una recogida de firmas de las familias del Centro, que han secundado la situación que están sufriendo nuestros alumnos. Vamos a emprender como Asociación de Padres y Madres diferentes acciones, dentro de una primera fase de movilizaciones", entre las que destaca que "ante el peligro existente, la negativa de entrar los alumnos al edificio del centro y la paralización del comienzo del curso 21-22".

El alcalde de El Torno, Francisco Javier Fuentes Ladrón de Guevara, el director del CEIP Guadalete, Alejandro Sánchez Bernal y la comunidad escolar de la entidad local convocan el viernes 10 de septiembre, a las 9:30 horas en la puerta del centro escolar. (C/Pozo. El Torno). La convocatoria se realiza con el lema 'Luto por la educación en El Torno' "ante la inacción de la Consejería de Educación en dar una solución al cada vez más grave estado en el que se encuentra el inmueble escolar y el riesgo que supone para los niños y las niñas que estudian en el mismo".

En la convocatoria también se informará de las medidas que van a tomar en este nuevo curso ante el silencio de la Delegación Provincial, a pesar de los reiterados llamamientos oficiales -el último esta misma semana- y de los informes técnicos que alertan de los daños estructurales del edificio en el que todos los días pasan su jornada un centenar y medio de escolares.