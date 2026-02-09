El nivel del río Guadalete continúa bajando

El río Guadalete continúa bajando su caudal a su paso por Jerez. Sobre las ocho de la tarde de este lunes ya rondaba lo los 6,25 metros, más de medio metro menos que el nivel más alto alcanzado durante estos episodios de borrascas de las dos últimas semanas que han provocado importantes inundaciones en buena parte de la Vega del Guadalete.

Tras alcanzar su pico máximo el pasado viernes, donde alcanzó la cota de los 6,83 metros y un caudal de más de 1.187 metros cúbicos por segundo, ha ido bajando de manera progresiva, aunque con una ligera pausa en la tarde del sábado. Este pico máximo acabó provocando la inundación de la zona más baja de La Corta así como de parte de El Portal atravesando incluso la carretera (la A-2002).

A última hora de la tarde de este lunes, el río continuaba en nivel rojo —umbral que superó el pasado miércoles en torno a las diez de la mañana—, aunque mantenía una tendencia decreciente. Así, en el aforo situado en las proximidades del Puente de la Cartuja, se contabilizaba un caudal de en torno a 946 metros cúbicos, bajando del umbral de los 1.000 metros cúbicos a las nueve de la noche del pasado domingo.

Ahora bien, la vigilancia continúa siendo río arriba puesto que Bornos continúa desembalsando agua para tener margen suficiente para recibir el agua procedente de la Sierra, que sigue siendo mucha. Bien es cierto que está modulando el ritmo de desagüe —durante el fin de semana ha habido picos de 700 metros cúbicos por segundo, aunque en otros momentos se ha reducido 300 o, incluso, a 100—, pero se está a expensas de más precipitaciones, por lo que el caudal de salida podría variar nuevamente.

A las ocho de la tarde de este lunes, el Embalse de la localidad bornense se encontraba rondando el 86% de capacidad, aunque en algunos momentos de la jornada de ayer llegó a estar por debajo del 85% (en torno a 170 hectómetros cúbicos de agua acumulada).