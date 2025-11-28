El PP vuelve a quedarse solo en la aprobación de la nueva tasa de basuras de Jerez

Como era previsible, y tal y como ocurrió meses atrás cuando se inició su tramitación, el Partido Popular se quedó solo en la aprobación definitiva de la nueva tasa de basuras que se aplicará en Jerez a partir del 1 de enero del año próximo. Este viernes se está celebrando un pleno que, entre otros asuntos, se dio el visto bueno definitivo a la nueva ordenanza fiscal que regula estas tarifas tras rechazarse la única alegación que se había presentado, de la que ni siquiera se hizo mención durante el debate. La propuesta contó con el único voto favorable, aunque suficiente, del PP y el voto en contra de los grupos de la oposición (PSOE, Vox y La Confluencia).

De este modo, esta tasa, que los contribuyentes abonan actualmente a través del recibo del agua, pasará a liquidarse de manera independiente —el ejecutivo tiene que determinar ahora si se hará durante el periodo impositivo de impuestos tales como el IBI o el de circulación y si podrá acogerse a los planes personalizados de pago de tributos—. Además, contará con unas nuevas tarifas que no estarán calculadas en función del consumo del agua sino en el valor catastral y la superficie de las viviendas o de restos de inmuebles. Este cambio provocará que la mayoría de los jerezanos pagarán más por la tasa de la basura a partir del año próximo, tal y como reconoce el gobierno municipal, aunque lleva meses sosteniendo también que algo menos de un 30% verán reducido el importe, según las estimaciones realizadas a nivel técnico.

Ahora bien, el ejecutivo trató de desvincularse de cualquier responsabilidad en la aplicación de esta subida culpando de manera insistente al Gobierno de Pedro Sánchez de "imponer" a los ayuntamientos un cambio en la gestión de esta tasa que conllevará su encarecimiento. Lo hizo no solo defendiendo la propuesta con un discurso más partidista que de gobierno sino presentando, además, una proposición como Partido Popular exigiendo a la administración central la derogación de la tasa, que salió adelante con la abstención de la oposición.

Finalmente, en el debate plenario sobre la nueva ordenanza se acabó hablando poco, muy poco, de su contenido y mucho, seguramente demasiado, de señalar al contrario como el culpable de este cambio fiscal. De hecho, el delegado de Servicios Públicos, Jaime Espinar, centró su intervención en señalar abiertamente a "Pedro Sánchez" como el responsable de obligar a los ayuntamientos a una subida de la tasa de basuras al haber establecido por ley la obligación de que se cubra la totalidad del coste del servicio de recogida y tratamiento de residuos mediante este tributo y al "trasladar a los ayuntamientos" un impuesto que, a su entender, es competencia estatal. "No la impone Europa, la impone Pedro Sánchez", sentenció.

Según el edil, "el Gobierno de Pedro Sánchez decidió cargar ese coste a los vecinos amenazando con retirar subvenciones a los ayuntamientos que no lo hagan". Por ello, afirmó que han tenido que realizar esta modificación en la tasa porque "la ley hay que cumplirla". Negó, además, que los ayuntamientos tengan potestad para determinar el sistema de cálculo y aseguró que han incluido "todas las bonificaciones que permite la ley", dopando el tope de abono máximo de esta tarifa.

Por su parte, la oposición trató de incidir en la responsabilidad del gobierno municipal en esta modificación de la ordenanza fiscal. El portavoz del PSOE, José Antonio Díaz, acusó al ejecutivo de decir "mentiras que huelen tan mal como la basura" afirmando que los criterios para el cálculo de este tributo "lo decide el Ayuntamiento de Jerez". Así, aseveró que ha habido entidades locales en las que "no han subido la basura" y le reprochó que aplique una cuota que vaya en función del valor catastral al considerar que es un método "injusto". Asimismo, criticó que no hayan puesto "incentivos" para que los contribuyentes abonen menos por este tributo y advirtió de que el Ayuntamiento percibirá unos dos millones más por esta tasa que el coste total del servicio.

Concejales del PSOE, durante la sesión plenaria. / Manuel Aranda

Mientras tanto, el portavoz municipal de Vox, Antonio Fernández, centró su intervención en recordar que esta nueva tasa de la basura es fruto de una normativa europea "aprobada por el PP y PSOE" que, cuando se extrapoló a la legislación nacional por parte de los socialistas, su formación presentó "una enmienda a la totalidad en la que el PP se abstuvo" y que ha provocado "que ahora estemos en ese debate". "Es el 'tasazo' Sánchez, pero también hay que ponerle también apellidos; el del padre es PP y el de la madre es el PSOE", aseveró Fernández.

Finalmente, Violeta Márquez, en representación de La Confluencia, lamentó que la nueva ordenanza aprobada no incluya "otro tipo de medidas" que vayan encaminadas a que los ciudadanos generen menos residuos. "Hace falta pedagogía y otras medidas para que los ciudadanos paguen menos", advirtió.