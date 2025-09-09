Sólo nueve maravillosos motivos para visitar Jerez: "¡Me encanta Jerez!"

Para venir a Jerez no hacen falta motivos. Quienes vivan en la quinta ciudad de Andalucía o hayan disfrutado de unos días en Jerez saben de sobra que en cualquier rincón de este lugar es un goce para todos los sentidos. El portal Turismo de Cádiz ha publicado un vídeo en el cual se repasan numerosos atractivos de Jerez como el Centro de Interpretación de Lola Flores ubicado en plaza de Belén, el mural de Migue Benítez, de Los Delinqüentes en el barrio de San José Obrero. También pasea por los Claustros de Santo Domingo, el Teatro Villamarta, la famosa calle Pescadería Vieja o el centenario Tabanco El Pasaje...

No obstante, en el texto que acompaña al vídeo, realiza una selección de sólo nueve motivos para visitar Jerez y son los siguientes.

“Un monasterio con mucha historia en el que surgieron los legendarios caballos cartujanos de pura raza española”. Se trata de La cartuja de Santa María de la Defensión, el conjunto monumental de mayor valor artístico de la provincia de toda la provincia de Cádiz. En 1856 el Monasterio fue declarado Monumento Histórico Artístico. El Monasterio de La Cartuja de Jerez ofrece la posibilidad de visitar: la Gran Cruz realizada entre 1561-1567 que se encuentra en el exterior, la Portada del Monasterio de Andrés de Ribera (1571), la Portada del Monasterio, la Capilla de los Caminantes (XVIII) donde se celebraba la Eucaristía los días festivos, un gran patio central y jardines, así como la exposición de cerámica. “Localidad de nacimiento del famoso Ratoncito Pérez”. Este encantador personaje es una creación del Padre Luis Coloma (Jerez, 1851- Madrid, 1915). Nació gracias a un encargo de la familia Real, allá por el año 1894. El objetivo era leer la historia de este personaje al entonces rey niño Alfonso XIII. El pequeño tenía siete años y estaba a punto de perder el primer diente de leche. Poco a poco su historia se ha ido haciendo universalmente popular, editada cientos de veces, traducida a muchos idiomas e incluso llevada al cine en varias ocasiones. “Posible origen del rico tocino de cielo”. Las monjas del convento del Espíritu Santo inventaron este postre para aprovechar las yemas que les entregaban las bodegas en 1324, aunque hay cierta controversia al respecto. “Una pinacoteca escondida en una bodega centenaria con obras del Greco y Goya”. Una de las peculiaridades de las Bodegas Tradición es que se dedican únicamente a los vinos Vors, es decir a los vinos viejos. Otra es que posee una valiosa pinacoteca, un archivo histórico, otro fotográfico y una biblioteca de Arte. El discurso museístico de dicha colección: abarca todos los grandes pintores icónicos y genios de la pintura española de cada época -Goya, Velázquez, Murillo, Zurbarán- y, además, están acompañados de otros pintores coetáneos. “Unos vinos tan increíbles que hasta Shakespeare, Cervantes o Byron los nombraron”. En la actualidad, resulta bastante frecuente oír en las producciones audiovisuales y leer en novelas menciones a los jereces. Pero no es una tendencia reciente. Las grandes figuras de la cultura de épocas pasadas lo hacían. “Si mil hijos tuviera, el primer principio humano que les enseñaría sería, abjurar de toda bebida insípida y dedicarse al vino de Jerez”, es una famosa cita de William Shakespeare. “Un impresionante Alcázar junto a una cámara oscura con mucho que contar”. El Alcázar de Jerez es uno de los puntos turísticos más importantes de la ciudad. Este icono cultural e histórico es uno de los escasos ejemplos de arquitectura almohade que existen en todo el país y que se conservan de una forma muy especial. En su torre se encuentra la Cámara Oscura, uno de los reclamos turísticos más importantes, que permite observar la ciudad a vista de pájaro. “La biblioteca más antigua de Andalucía”. Y una de las más longevas de España, fue inaugurada el 23 de abril de 1873, día de Miguel de Cervantes. El propio padre Luis Coloma, periodista de la ciudad, realizó la crónica del evento. “La bodega más grande de Europa”. Williams & Humbert cuenta con más de 180.000 metros cuadrados entre el conjunto de edificios que dispone. Además, también lo conforman las viñas y la compañía distribuidora en España, Sovisur. Está reconocida como una de las productoras más prestigiosas del mundo, además en sus inicios fueron partícipes de la creación de la Denominación de Origen Jerez-Xérès-Sherry. Desde su fundación se conservan parte de los vinos y brandis de la casa en botas de roble con solera. “El tío más famoso del planeta”. Con 23 años, Manuel María González Ángel probó fortuna en 1835 en el negocio de los vinos. Para ello se apoyó en José María Ángel y Vargas, a quien llamaba cariñosamente tío Pepe. La historia de bodegas tío Pepe se ha convertido en historia de la ciudad de Jerez que todo guía explicar a los visitantes en su recorrido por Jerez.

“¿Los vinos? Únicos y espectaculares. ¿El Monasterio de la Cartuja de Ntra. Sra. de la Defensión? Es el monumento de mayor valor artístico de la provincia de Cádiz ¡Qué maravilla! MENCANTA JEREZ”, comenta en la publicación Viajando con Paloma.

¿Tú qué piensas? ¿Qué te parecen estos nueve motivos para visitar Jerez seleccionados por Turismo Cádiz? ¿Cuál incluirías?