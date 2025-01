El 'nuevo' colegio Elio Antonio de Nebrija en Jerez

El CEIP Elio Antonio de Nebrija, ubicado en La Granja, cumplió hace dos años medio siglo de historia. Una larga trayectoria en la que las instalaciones apenas han sufrido mejoras. Una situación que ha cambiado por completo tras la inversión de 2,7 millones para realizar unas importantes obras, que han sido financiadas por la Unión Europea - Next Generation EU y gracias a la colaboración entre el Gobierno de España, Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Jerez.

Precisamente, para conocer en primera persona el resultado de esta transformación, este lunes numerosos representantes políticos han acudido al centro escolar donde han sido recibidos por su directora Josefina Reyes Ortega. En concreto, han participado en el acto la subdelegada del Gobierno, Blanca Flores; la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo; y la delegada provincial de Educación, Isabel Paredes; así como los delegados José Ángel Aparicio, Belén de la Cuadra y Agustín Muñoz. Igualmente, han querido estar presentes por parte del PSOE local, la diputada Mamen Sánchez así como los concejales José Antonio Díaz, Carmen Collado y Jesús Alba, ya que el proyecto fue impulsado cuando gobiernaron.

"Como representante de la comunidad educativa quiero darle las gracias a las tres administraciones que han estado apostando por las necesidades de la renovación de este centro era un centro muy deteriorado, muy antiguo", ha destacado Josefina Reyes Ortega, reconociendo que el mantenimiento que había tenido el colegio hasta ahora había sido "el justo".

Es por ello, por lo que "teníamos muchísimas necesidades a nivel de todo el colegio". Como ejemplo, la directora ha señalado que era un centro "lleno de escaleras" en el que no existía ninguna rampa. "Era totalmente inaccesible y a día de hoy está todo accesible y tenemos un ascensor", ha señalado. Igualmente, el CEIP cuenta ahora con baño en la planta superior y tiene un espacio propio para comedor, ya que hasta ahora se hacía uso del salón de actos para este fin.

"Hemos estado ocho meses conviviendo con la obra y ha sido complicado, bastante complicado, con el trasiego de niños y de maestros", ha reconocido la directora, poniendo en valor el esfuerzo realizado desde el Ayuntamiento para poder comenzar el curso escolar con la mayor normalidad posible.

"El colegio ha cambiado mucho y tenemos todo nuevo. La mejora es abismal", ha señalado, apuntando que aún quedan pendientes intervenciones como la mejora de las pistas deportivas. Una necesidad que ya han abordado con el Ayuntamiento y "con su compromiso, estoy segura de que van a tirar para adelante en cuanto puedan y sea posible".

Inversión en educación

Por su parte, la subdelegada del Gobierno, Blanca Flores, ha manifestado sus satisfacción tras comprobar que "los proyectos que se ajustaron a la convocatoria de mejora, en cuanto a rehabilitación e intervenciones para la sostenibilidad y la digitalización de los centros educativos, pues empiezan ya a ver la luz, como es en el caso de este centro del Elio Antonio de Nebrija y el Tartessos". Asimismo, ha señalado que, en una segunda línea de la convocatoria, se verá también beneficiado el colegio Alfonso X El Sabio. En total, la inversión entre los dos primeros centros ronda los 4 millones de euros, a los que hay que sumar otros dos de Alfonso X El Sabio.

La directora, junto a los responsables políticos, visita una clase del CEIP Elio Antonio Nebrija de Jerez. / Vanesa Lobo

La delegada territorial de Educación, Isabel Paredes, ha recordado que la obra que adjudicada el 23 de octubre del año 2023 por el Ayuntamiento de Jerez y “desde ese momento hemos trabajado juntos para conseguir conciliar lo que es la vida en el centro con obras y la actividad educativas”. En este punto, ha hecho hincapié en “la apuesta de las Administraciones” por la educación y ha recordado la inversión de la Junta con el plan ‘Mejora tu centro’, que ha destinado más de seis millones en la provincia de Cádiz.

Durante su intervención, la alcaldesa María José García-Pelayo, ha destacado que "si hoy estamos todos aquí, si estas obras han sido posibles ha sido gracias al trabajo y a la reivindicación permanente de la comunidad educativa bajo la dirección de su directora. Gracias de verdad, por tenernos siempre en alerta y recordando que es importante que las administraciones públicas nos comprometamos no solamente de palabras sino también con hechos".

Asimismo, ha reconocido que la mejora de la zona deportiva está ya sobre la mesa: "Le he pedido tiempo y le he perdido también confianza, igual que lo he hecho con Germán, el director del instituto Lola Flores, que es otra gran asignatura pendiente que también superaremos". Por último, la alcaldesa ha querido trasladar "un mensaje": "Cuando las administraciones trabajamos juntas, hoy estamos aquí el Ayuntamiento, Junta de Andalucía y Gobierno de España, y de la mano, conseguimos cosas buenas".

Una importante intervención

El proyecto destinado al CEIP Elio Antonio de Nebrija, con un importe de 2.709.420 euros, se ha centrado en la rehabilitación del edificio principal -donde se ubican las zonas comunes, estancias administrativas y las aulas de primaria-, y a la reforma de espacios libres de la parcela exterior, donde se encuentran los patios y los espacios deportivos.

De esta forma, y entre otras intervenciones para mejorar las condiciones térmicas, en la parte exterior se ha llevado a cabo la incorporación de aislamiento térmico en fachadas y cubiertas o la sustitución de carpinterías.

Asimismo, se ha procedido a la instalación de lucernarios fotovoltaicos en la zona de distribuidor al objeto de generar energía solar fotovoltaica para la producción de electricidad y conseguir un significativo ahorro energético. Por otro lado, se procederá a la digitalización del edificio con la finalidad de cumplir con los objetivos de eficiencia y mejora del bienestar de la comunidad educativa.

En cuanto al proyecto de reforma y mejora de la eficiencia energética del CEIP Tartessos, la inversión de 2.210.077 euros ha contemplado actuaciones en los dos edificios del colegio. Así, se ha previsto la incorporación de aislamiento térmico en fachadas y cubiertas, la sustitución de antiguas carpinterías y la incorporación de luminarias que controlan la entrada del sol directo sin disminuir la luminosidad interior.