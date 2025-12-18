El Aeropuerto de Jerez operará 222 vuelos en Navidad

Los aeropuertos de Málaga, Sevilla, Granada-Jaén, Almería y Jerez tienen previsto operar estas Navidades, entre el viernes 19 de diciembre y el próximo miércoles 7 de enero, un total de 12.823 vuelos, de los que 9.338 (72,8 %) son internacionales y 3.485 nacionales, según los datos facilitados por Aena.

El volumen de operaciones previsto en estas cinco instalaciones supera en casi 1.500 movimientos el correspondiente al periodo navideño del pasado año (11.326), lo que supone un incremento del 13,2 %, si bien hay que precisar que entonces contó con un día menos puesto que abarcó del viernes 20 de diciembre al martes 7 de enero.

Menos vuelos en el aeropuerto de Jerez estas Navidades en relación al año anterior

Por su parte, el aeropuerto de Jerez tiene programados 222 vuelos en los veinte días de este periodo navideño (192 internacionales y 30 nacionales) frente a 240 vuelos (-7,5 %) analizados en diecinueve días de 2024.

El mayor volumen de vuelos se espera este fin de semana, con 14 vuelos diarios hasta el domingo 21 de diciembre, al igual que el domingo 4 de enero, y las jornadas más tranquilas el 24, 30, 31 de diciembre y 7 de enero, todas con ocho vuelos.

El aeropuerto de Málaga, el tercero de España en esta Navidad

El aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, tercero de la península en número de pasajeros tras los de Madrid y Barcelona, copará gran parte del tráfico aéreo navideño en Andalucía, con 8.051 operaciones, un 12,1 % más que las 7.179 contabilizadas en la Navidad de 2024, de un día menos de duración.

Del total, 6.232 (77,4 % de los previstos en la infraestructura malagueña) serán vuelos internacionales y 1.819 nacionales.

Los días en los que hay mayor número de operaciones programadas durante la Navidad en Málaga son el viernes 2 de enero, con 453 (348 internacionales y 105 nacionales); el viernes 19 de diciembre, con 448 (340 con origen o destino fuera de nuestras fronteras) y el sábado 27 de diciembre, con 444 (362 foráneas).

En el otro extremo se sitúa el jueves 25 de diciembre, con 216 vuelos (139 internacionales y 77 nacionales). En total, el aeropuerto de Málaga superará los 400 movimientos en quince de los veinte días del periodo navideño.

Suben las operaciones este año en el aeropuerto de Sevilla

El aeropuerto de Sevilla tiene previsto operar desde el 19 de diciembre hasta el 7 de enero un total de 3.680 vuelos, frente a los 3.154 de la Navidad de 2024, un 16,6 % más, si bien este año incluye un día más.

Más de la mitad de las operaciones programadas, 2.112, son internacionales, y 1.568 tendrán origen o destino en España.

Las jornadas de mayor actividad en el aeropuerto sevillano serán el 21 de diciembre, con 214 vuelos (130 internacionales y 84 nacionales); el 28 de diciembre y 4 de enero, ambas con 212 operaciones (130 internacionales en sendos días), y la de menor tráfico será, al igual que en Málaga, el 25 de diciembre, con 106.

El aeropuerto de Granada-Jaén se aúpa al tercer puesto de Andalucía

El tercer aeropuerto con más actividad en estas fiestas será el de Granada-Jaén, que sumará hasta el 7 de enero 564 vuelos, frente a los 501 de 2024. El tráfico nacional acapara casi la totalidad del tráfico navideño, con 542 operaciones, frente a 22 internacionales.

Los días con más operaciones serán el 21 y 28 de diciembre, con 35 vuelos cada uno, y los de menos movimientos de aeronaves, el 24 y 31 de diciembre y 1 de enero, con 22 cada uno.

En cuarto lugar se sitúa el aeropuerto de Almería, con 306 operaciones, frente a las 252 de la pasada Navidad. Del total, 260 son internacionales y 46 conexiones con otros países. La mayor actividad se alcanzará el 23 de diciembre, con 22 vuelos, que se reducirán a la mitad el 4 de enero.