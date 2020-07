Corredera y Esteve, una obra pendiente del Contencioso

El gobierno local no tiene esperanzas de alcanzar algún tipo de acuerdo con la Junta de Andalucía para tratar de desbloquear las obras de reurbanización de plaza Esteve y calle Corredera. Insiste en que lo intentó antes de que se decretara la orden de paralización y que “cedió en todo” lo reclamado por el organismo autonómico, incluyendo un cambio del proyecto donde se contemplaba dejar parte del adoquinado existente.

Por lo tanto, el ejecutivo sigue encomendándose a lo que determine el Juzgado de lo Contencioso sobre quién tiene razón en la pugna por estas obras. La Junta sostiene que el Ayuntamiento debería haberle pedido permiso para retirar el adoquinado de ambas vías; en cambio, el Consistorio entiende que tiene las competencias para ello y que bastaba con una “comunicación” a la administración autonómica.

El delegado de Urbanismo, José Antonio Díaz, volvió a cargar contra la delegada territorial de Fomento, Mercedes Colombo, a la que señaló como principal responsable de la falta de acuerdo entre ambas administraciones. Sobre ella, dijo: “Es una persona no apta para el cargo; no está a la altura de las circunstancias. No tiene sensibilidad y pone los intereses partidistas por encima de los de la ciudadanía”.

Mientras tanto, el Ayuntamiento continúa adelante con la parte de las obras que no está paralizada, concretamente la de los acerados. Además, Aquajerez, la empresa que gestiona el ciclo integral del agua en la ciudad, está acometiendo las mejoras de la red de abastecimiento y saneamiento, una actuación que no está tampoco incluida en el proyecto.

De hecho, está previsto que en las próximas semanas se hagan las calas necesarias en las calles Santa María y Cerrón como continuación de esta intervención de mejora en la red. Sin embargo, a día de hoy, sigue siendo una incógnita qué pasará con la calzada de este importante eje para las comunicaciones en el centro de la ciudad, aunque se prevé acometer también en próximas semanas el hormigonado de parte de Corredera, concretamente en el tramo más próximo a la plaza de las Angustias.