Oloroso Tradición VORS estrena los 100 puntos de la Guía de Vinos Gourmets

Jerez/El comité de cata de Guía de Vinos Gourmets ha otorgado por primera vez en sus 40 años de historia 100 puntos a los mejores vinos catados para la edición de 2025, entre los que figura Oloroso Tradición VORS, el único jerez de los nuevos vinos merecedores de la máxima puntuación y que forman parte de la Liga'100.

La concesión de 100 puntos es la gran novedad de la 40 edición de la guía, que hasta ahora otorgaba 99 puntos como máximo, dejando el punto final a la valoración de los usuarios. Los nueve vinos encumbrados por decisión unánime de los miembros del comité de cata serán reconocidos con el correspondiente galardón de los 1º Premios Liga del ’100.

Los lectores por su parte han elegido aquellos vinos, bodegas y tiendas especializadas que merecen el reconocimiento de los prestigiosos Premios 40º Guía Vinos Gourmets . Ambos galardones se entregarán durante la celebración del Salón Gourmets en abril de 2025.

Oloroso Tradición, de Bodegas Tradición (DO Jerez-Xéres-Sherry), comparte la máxima calificación con otro vino andaluz, Poley Amontillado Convento Selección 1952, de Bodegas Toro de Albalá (Montilla-Moriles). Junto a ellos, figuran también Cirsion 2021, de Bodegas Roda (DOCa Rioja); L'Ermita 2022, de Álvaro Palacios (DOCa Priorat); La Faraona 2022, de Descendientes de J. Palacios (DO Bierzo); Pazo Señorans Selección de Añada 2014, de Pazo de Señorans (DO Rías Baixas); Recaredo Homenatge a Josep Mata Capellades 2004, de Recaredo (Método Tradicional - Cataluña); Sorte O Soro 2023, de Rafael Palacios (DO Valdeorras); y Vega Sicilia Único 2015, de Bodegas Vega Sicilia

(DO Ribera del Duero).

Guía de Vinos Gourmets 2025.

Miles de vinos y bodegas en la mano

Nuevo vinos de otras tantas denominaciones de origen o zonas productoras del país que hace historia en la edición de 2025 de la Guía Vinos Gourmets (GVG), manual de referencia con 4.315 vinos españoles reseñados y catados a ciegas, y 1.270 bodegas referenciadas, que está disponible en el mercado desde el pasado 4 de noviembre.

La GVG recoge las tendencias del sector, como el auge de los vinos blancos que ha llevado a muchas bodegas, tradicionalmente elaboradores de tinto, a expandirse también en denominaciones de origen dominadas por las variedades blancas. Otro denominador común es la búsqueda de la identidad del terreno con la elaboración de vinos 'micro-zonificados' que reflejen las características propias de la tierra en la que crecen. Se da cuenta además de la creciente calidad de los vinos españoles, reflejada en el Cuadro de Honor de los Mejores de la Guía –que relaciona aquellos vinos que han obtenido una puntuación igual o superior a 90 puntos sobre una escala de 100–, que este año cuenta con 2.367 referencias, un 9% más que la anterior edición.

Imparcialidad en las puntuaciones

Guía de Vinos Gourmets se mantiene fiel desde su primera edición en 1983 a su filosofía y metodología de trabajo: es la única del mercado que cata a ciegas, para ofrecer a sus lectores una opinión objetiva de los vinos que contiene, con comentarios de cata personalizados, utilizando un lenguaje apropiado dirigido tanto a iniciados en el vino como a profesionales del sector. Acerca al público general el proceso de cata, desde el acopio de datos hasta la calificación final.

Un año más se convierte en la guía más completa del panorama vinícola español gracias a la selección de bodegas que muestra la variada oferta y tipología de los vinos más interesantes que se elaboran en España. Han hecho falta 215 sesiones de cata, con 20 muestras cada una –escogidas por el equipo de la redacción de la GVG y agrupadas por zona de producción, añada y tipología– llevadas a cabo por el Comité de Cata, del que forman parte 21 profesionales entre los que destacan enólogos, sumilleres, periodistas especializados y catadores en activo.