Operación Especial de la DGT por el Puente de Diciembre: horas más desfavorables para viajar en carretera

Este viernes 5 de diciembre a las 15:00 arranca el dispositivo especial de regulación, ordenación y vigilancia del Tráfico que la DGT ha preparado con motivo del Puente de la Constitución y de la Inmaculada y que estará activo hasta la medianoche del lunes 8 de diciembre.

En estos tres días de descanso y ocio, muchos ciudadanos aprovecharán para realizar viajes por carretera y, según los datos de la Dirección General de Tráfico, se producirán casi 5,7 millones de desplazamientos de largo recorrido, que afectarán a las vías cuyo destino sean segundas residencias, zonas turísticas de descanso o ciudades con tradición navideña como es el caso de Jerez de la Frontera.

Estas son las horas horas más desfavorables para viajar este Puente de Diciembre 2025

Viernes 5 de diciembre de 2025

A primeras horas de la tarde se producirán importantes movimientos de vehículos en sentido SALIDA por el comienzo del periodo festivo. Dichos movimientos provocarán intensidades elevadas y problemas de circulación en los accesos de los grandes núcleos urbanos, y también en las principales vías de comunicación hacia las zonas turísticas, de segunda residencia, descanso y montaña.

Estos problemas se acentuarán a medida que avance la tarde para ya, a última hora de la tarde-noche, situarlos en las zonas de destino.

Por ello, en este día se instalarán durante la tarde-noche, medidas de ordenación y regulación del tráfico para facilitar la salida de los grandes núcleos urbanos. La franja de horas desfavorables para este día será desde las 16 hasta las 23 horas.

Sábado 6 de diciembre de 2025

Desde primeras horas de la mañana de este día festivo de la Constitución, continuará el tráfico intenso en sentido SALIDA de los grandes núcleos urbanos, con problemas de circulación y retenciones de mayor intensidad que en el día anterior, para ya a última hora de la mañana, situarlos en las zonas de destino.

En este día festivo también se producirán trayectos de corto recorrido a zonas de ocio y esparcimiento cercanas a núcleos urbanos, produciéndose su retorno a primeras horas de la tarde. Por ello, por la mañana se instalarán medidas de ordenación y regulación del tráfico en sentido salida de los grandes núcleos urbanos. La franja de horas desfavorables para este día será desde las 9 hasta las 15 horas.

Domingo 7 de diciembre de 2025

Por la mañana se generará tráfico intenso en sentido salida de los grandes núcleos urbanos, en trayectos de corto recorrido a zonas de ocio y recreo, así como a áreas comerciales cercanas a estos núcleos urbanos, produciéndose su retorno a primeras horas de la tarde.

Lunes 8 de diciembre de 2025

A primeras horas de la tarde comenzará el RETORNO de esta Operación de Tráfico de la “Constitución-Inmaculada – 2025”, originándose intensidades elevadas y problemas de circulación en los principales ejes viarios de comunicación que encauzan todo el movimiento de retorno, así como también en las carreteras de acceso a zonas de montaña, destacándose por su intensidad la red de interés general, autopistas y autovías.

En la tarde-noche, estos problemas se trasladarán a los accesos de los grandes núcleos urbanos. En este día se instalarán medidas de ordenación y regulación del tráfico para agilizar la entrada a los grandes núcleos urbanos. La franja de horas desfavorables para este día será desde las 15 hasta las 24 horas.

A las 24 horas se dará por finalizada la Operación Especial de Tráfico “Constitución-Inmaculada – 2025”.