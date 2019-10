La oposición tumba el nombramiento del nuevo director del Circuito

El gobierno municipal de Mamen Sánchez había elegido a Abraham Hernández Parra como nuevo director gerente del Circuito de Jerez, un puesto que llevaba varios años sin ocuparse desde la marcha de Cornelio Vela. Eso sí, su designación debía ser refrendada este martes por el consejo de administración de Cirjesa, la empresa pública que gestiona el trazado de velocidad.

Sin embargo, lo que parecía un simple trámite no lo ha sido, ya que la oposición ha tumbado su designación. En concreto, los votos en contra de los tres representantes de PP, los dos de Cs y la representante de Ganemos han sido suficientes para que el nombramiento no se lleve a cabo. El gobierno necesitaba mayoría absoluta (la mitad más uno) y no la ha logrado ni en este ni en otros asuntos. La oposición le ha reprochado, entre otros asuntos, la falta de más candidatos para optar al puesto y el sueldo que percibiría el nuevo director.

Desde el PP han explicado en una nota que "el consejo de administración de Cirjesa ha retirado, por primera vez en su historia, la confianza a la alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez. Un hecho sin precedentes motivado porque Mamen Sánchez ha incumplido la delegación de competencias que el Consejo le hizo en el anterior mandato que le obligaba a rendir cuentas de la gestión a los miembros del Consejo, algo que no ha hecho".

Ante este incumplimiento, los populares y otros grupos de la Corporación "han optado por no delegar las funciones a la presidenta de Cirjesa ni los puntos del orden del día derivados de decisiones de la presidenta como el nombramiento del gerente".

Así las cosas, los tres consejeros del Partido Popular han señalado que "Mamen Sánchez y el PSOE no pueden pretender que sin haber cumplido su obligación de rendir cuentas del mandato anterior ahora se le renueve esa delegación de funciones".

Desde Ciudadanos, por su parte han recordado que "en el anterior mandato ya denunciamos que la gestión de Cirjesa debe ser cuidadosa”, ha recordado el portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos (Cs) Jerez, Manuel Méndez manifestando su desacuerdo en el consejo de Cirjesa celebrado este martes.

“Hoy hemos vuelto a ser testigos del desinterés de este equipo de gobierno en relación a esta empresa municipal”, ha resaltado el portavoz incidiendo en “la importancia que el circuito de velocidad tiene para la ciudad y por ende para la economía local”.

En sus declaraciones, Méndez ha querido explicar el rechazo de su formación sobre la propuesta del PSOE del nombramiento de Abraham Hernández para la gestión de Cirjesa por ser “un nombramiento que los grupos municipales de la oposición nos hemos tenido que enterar a través de la prensa”.

“Desde Ciudadanos consideramos que la persona que debe estar al frente de esta empresa municipal tendría que reunir una serie de cualidades acordes a los servicios que Cirjesa ofrece”, ha recalcado. En este aspecto, Méndez ha dicho que “no dudamos de la valía de Hernández, pero si sería conveniente abrir un proceso de selección y escoger a la persona más adecuada para el puesto”.

“No entendemos las prisas de este gobierno en determinados asuntos de importancia para la ciudad”, ha expuesto el edil y ha recalcado que “llevamos dos años sin un gerente en CIRJESA y nos encontramos que la persona ya está designada sin el consenso del Consejo Local”. “Si el gobierno local quiere apostar por mejorar la ciudad nos está demostrando todo lo contrario con este tipo de decisiones y en ese juego Ciudadanos no va a participar” y añade “el PSOE de Jerez olvida que no tiene mayoría absoluta y que debe hablar con la oposición para aprobar los asuntos relevantes de la ciudad”.