Un paciente está cinco días en Urgencias del Hospital de Jerez por falta de cama

El pasado domingo un enfermo tuvo que permanecer hasta cinco días en el área de Observación de Urgencias pendiente de una cama. Así lo denuncia José Antonio Aparicio, delegado de Personal del Hospital de Jerez, añadiendo que “esto es inadmisible”.

“Este paciente no ha tenido derecho ni a la intimidad, ni a estar con sus familiares, ni a ser tratado adecuadamente porque el área de Observación es un área de tránsito, una zona de paso entre las Urgencias y la unidad en la que va a ser hospitalizado el paciente. Y esto es deprimente. Y lo es más cuando sabemos que todavía quedan camas cerradas porque no se contrata personal”, denuncia Aparicio.

El representante de la Junta de Personal del Hospital de Jerez declara que la plantilla está “indignada” además porque, según cuenta, siguen sin cubrirse sustituciones, asumiendo el profesional más carga de trabajo.

“Y no sólo eso, es que nos dicen que nos quitan un porcentaje de un complemento porque supuestamente se ha gastado en contrataciones... Que nos lo expliquen”, critica Aparicio.

Concretamente, el delegado detalla que “los profesionales sanitarios tenemos un complemento que se llama Complemento de Rendimiento Personal (CRP) y se abona a año vencido. Este mes tendríamos que haber cobrado el 75% de ese complemento y sorprendentemente el SAS se descuelga diciendo que como ha gastado más dinero en contrataciones se le ha disparado el presupuesto y que nos va a recortar entre un 12 y un 20% ese complemento, dependiendo de la categoría”.

“Como delegado de la Junta de Personal del Hospital de Jerez digo que eso es mentira. Ahí están todas las denuncias que se han realizado durante todo el año de que no hay personal, que no se cubren bajas, ni sustitución por vacaciones... No es verdad”, denuncia.

“El CRP es un complemento que está registrado en el presupuesto de la Consejería de Salud y en el SAS por lo tanto no tienen por qué tocar lo que está destinado a incentivar los profesionales. Si lo han utilizado en contrataciones, que ya decimos que no es cierto, es porque no han presupuestado dinero necesario para que los centros tengan la actividad que requiere para atender con calidad mínima a la ciudadanía”, remarca Aparicio.

“Lejos de motivar, lo que está generando esto es una frustración entre los profesionales. Además de que tenemos que trabajar por los compañeros que no están, nos vemos maltratados por la Consejería de Salud y la dirección del Área. Le han metido la mano a la cartera de los profesionales. ¿Somos responsables los trabajadores de la carencia de presupuesto? Hay un maltrato sistemático hacia los profesionales que están trabajando en condiciones que no son las adecuadas ante la falta de personal y encima su retribución, la que se ganan día a día, se la quitan del bolsillo”, denuncia el delegado.