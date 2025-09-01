Ni El Palmar ni Chipiona, este es el mejor plan en septiembre, a media hora de Jerez y gratis: "¡Vale la pena ir!"

Quizá hayas agotado las vacaciones, tengas la mente en el inicio del nuevo curso o hayas comenzado la rutina propia del otoño, pero oficialmente es verano hasta el lunes, 22 de septiembre. Además, según las previsiones, parece que las temperaturas seguirán siendo altas hasta mediados de octubre. Este panorama propicia que desees escapar algunos ratos y días libres para refrescarte y disfrutar del aire libre. De modo que, ni El Palmar ni Chipiona, te proponemos un plan cerca de Jerez que, según la imensa mayoría de sus usuarios, lo tienen todo para pasar un día tranquilo, e incluso, darte un chapuzón.

"Si estás cansado de ir a la playa y quieres probar algo diferente es una opción que no debes descartar (...). Cien por cien recomendado", comenta José Luis otorgándole una valoración de cinco estrellas a la playita de Arcos. Se trata de una playa artificial de unos 250 metros de longitud, ubicada en el Paraje Natural de la Cola del pantano de Arcos. Está rodeada de naturaleza, puedes ver patos bañarse en libertad. Predomina una atmósfera de tranquilidad. Allí además se encuentra el Club Náutico, gracias al cual puedes practicar actividades como padel surf, kayak, hidropedal con tobogán, algunas de las alternativas que ofrece son ideales para pasarlo en grande en grupo.

Usuarios disfrutando de la playita de Arcos. / @mluisaparra

Allí puedes disfrutar de un día de sol, descansar bajo la sombra de un árbol, y contemplar las fantásticas vistas al lago, en cuyos pies se erige la silueta de Arcos que queda reflejada en el lago. Al lado de la playa hay un chiringuito para tapear, comer o tomar una copa. En días de Levante es la mejor opción. Según Lua Suan es un "¡precioso sitio! ¡vale la pena ir!"

Chiringuito ubicado junto a la playita de Arcos. / @mluisaparra

Acesso y Servicios