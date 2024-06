Cómo participar en la ópera 'Cerro Rico' del jerezano Agustín Castilla-Ávila

El guitarrista y compositor jerezano Agustín Castilla-Ávila ha comenzado, junto con el libretista Herbert Mackinger, una campaña de crowdfunding para la producción de 'Cerro Rico' en el festival 'The Village Trip', en septiembre de 2025, en Nueva York.

"Creo que la ópera 'Cerro Rico' (dos horas y 30 minutos, para orquesta, coro, solistas y bailarines) es la mejor obra que he escrito", asegura el jerezano, que cuenta que cuando empezaron, "teníamos una posibilidad de producción, que se desvaneció durante la pandemia y también perdí la posibilidad de recibir honorarios por la composición. Siempre creí que la historia de Herbert Mackinger se adaptaba muy bien a mis ideas musicales, lo que me motivó mucho a terminarla, a pesar de las dificultades que encontré en el camino. Me llevó más tiempo de lo que pensaba (en parte porque decidí hacer un doctorado en paralelo, en parte porque tuve que aceptar otros encargos y proyectos), pero he disfrutado cada minuto de la creación".

No son sólo los años que le llevó terminarla, también son los años que le llevó llegar al punto de poder escribir la primera nota de 'Cerro Rico'. "Trabajé como profesor de guitarra en dos conservatorios en España en los años noventa. Decidí hacer una pausa para continuar mis estudios en Londres (cuatro años al final; dos maestrías y dos posgrados en interpretación). Mi último año en Londres viajaba una vez al mes a Salzburgo para completar otro posgrado en Interpretación. Continué mi pausa educativa para iniciar un doctorado en la ASU en Arizona, donde también pude volver a enseñar".

Y cuando todo parecía que le iba muy bien como guitarrista, "sentí una fuerte necesidad de crear y planeé otra pausa para estudiar Composición. Dejé todo en ASU y terminé regresando a Salzburgo para estudiar Composición con Adriana Hölszky, una gran compositora con un gran amor por las obras escénicas".

Las obras escénicas, sobre todo la ópera, han sido la mayor pasión de Agustín como compositor. "Terminé mi primera ópera de cámara, 'Adán de Eva' en 2006, a la que siguieron varias otras y varias representaciones de las mismas entre España y Rusia (San Petersburgo). También escribí obras de teatro utilizando la música como lenguaje (producida por BodiEndSole en Austria) y conceptos y música para coreografías. Creo que he escrito más de 300 obras, sin contar mi 'Bodegones del Silencio', otra “extensión” como artista gráfico con exposiciones ya en 13 países".

Otras de esas “extensiones” incluyen su sistema microtonal de scordatura para guitarra, "lo que me llevó a dirigir en Salzburgo el mayor Simposio de Música Microtonal, mi teoría sobre el 'Intercambio de Técnicas Instrumentales' o mi propuesta de clasificación transdisciplinar con mi colectivo Neverendingartist".

El compositor asegura que se siente "bendecido por la hermosa tarea que hago en la vida y por todas esas ideas únicas que siguen viniendo a mí. Al usar mis energías en buscar nuevas ideas, probablemente no he hecho tanto por la comercialización de mi trabajo. Y ahora estoy intentando con Herbert alcanzar la cantidad que falta para la producción de la ópera 'Cerro Rico'".

"Siempre ha sido más fácil para mí dar que pedir y no tengo idea de si alcanzaremos la meta (70.000 euros), hasta el 21 de agosto. Cualquier apoyo será muy apreciado, con una larga lista de recompensas para agradecer la donación, aunque también se pueden adaptar a la cantidad donada. Compartir esta campaña con otros también es de gran ayuda para nosotros".