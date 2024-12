Pelayo acusa al Gobierno de "asfixiar por tierra, aire y tren" a la provincia de Cádiz

La alcaldesa de Jerez de la Frontera y senadora del PP por la provincia de Cádiz, María José García-Pelayo, ha acusado al Gobierno de la Nación de "asfixiar por tierra, aire y tren" a la provincia ante la falta de infraestructuras "y en cambio se ve como hacen conexiones en otras comunidades".

"No sé qué ha pasado que parece que ha habido una decisión, no sé si tomada a posta, pero parece que se ha hecho a mala leche, porque no tiene explicación que a la vez nos hayan recortado conexiones de tren y aéreas con el aeropuerto", ha afirmado García-Pelayo.

Además, ha añadido en este sentido que se ha liberado el peaje Sevilla-Cádiz de la AP-4 "pero ahora, viendo que la autopista se colapsa, no se hace un tercer carril que lo reclama todo el mundo". Una situación que la alcaldesa jerezana no entiende "cómo no se ha rectificado a lo largo de estos dos últimos años".

"Parece que se está intentando privilegiar otros territorios, vemos cómo se hacen conexiones cada vez más en Cataluña, con conexiones ferroviarias e inversiones en el aeropuerto. "Que yo no le quiero quitar nada a nadie, pero que a nuestra tierra nos den lo que nos merecemos", ha concluido.

Pelayo pide a los Reyes Magos que el Gobierno convoque ya la comisión de administración local

Por otro lado, como presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), María José García-Pelayo, pide "a los Reyes" Magos que el Gobierno convoque la Comisión Nacional de la Administración Local --órgano permanente para la colaboración con la Administración General del Estado-- para que los ayuntamientos puedan "hablar con el Gobierno de España; en concreto, con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y con el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres--, sobre las necesidades que tenemos desde el punto de vista económico".

La presidenta de la FEMP que ha querido dejar claro que desde la federación de municipios "no estamos pidiendo más recursos por dar la lata, ni por hacer política en contra del PSOE", y "no queremos derribar ningún gobierno", sino "construir ayuntamientos", y para eso "necesitamos contar con los recursos necesarios", ha subrayado.

Y es que, según ha incidido, desde los ayuntamientos se realizan "las políticas que llegan a los ciudadanos directamente", en materias como vivienda, o para "mantener" los centros de Educación Infantil o Primaria, para "arreglar boquetes en las calles, para tener alumbrado LED, para poder tener los pasos de peatones pintados", es decir, "desde cosas que parecen muy sencillas a proyectos que son muy complicados", y para todo ello "necesitamos tener recursos", que serían "para los ciudadanos" de esos municipios, y no para sus alcaldes, ha remarcado.

En todo caso, la presidenta de la FEMP ha reconocido que no tiene esperanza en que se convoque de forma inminente dicha comisión, si bien ha señalado que ella es "paciente" y "no renuncio". "Pero cuando diga hasta aquí llegué, hasta aquí llegué", ha advertido augurando que ese momento puede llegar "después de diez peticiones de reunión a la ministra de Hacienda" y de que "el ministro de Política Territorial se comprometiera a convocar la Comisión antes de este final de año, y que no hayan hecho nada".

"Insisto, soy paciente, educada y respetuosa, pero cuando el vaso esté lleno, el vaso se llenó, y aquí no va a haber quién pare a Pelayo, yo lo tengo claro", ha avisado la presidenta de la FEMP.

De igual modo, García-Pelayo ha defendido que la reforma del sistema de financiación local --que es "el mismo desde el año 2002"-- debe "ir de la mano" de la del modelo autonómico, así como que, cuando se abra ese "melón", habrá que "escuchar y dar participación a las comunidades autónomas" y a la administración del Estado, "pero quien tiene que liderar el debate es el Estado con los ayuntamientos".

En esa línea, ha advertido de que, como "dejen fuera" a los ayuntamientos de ese proceso de reforma, "como nos hagan invisibles, nuevamente, en ese debate de la financiación local, no den participación y no den juego a la financiación local, ese puede ser el final para muchos ayuntamientos y para la prestación de muchos servicios".

De igual modo, la presidenta de la FEMP ha citado la última actualización del Observatorio de Corporaciones Locales de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), sobre la situación financiera de ayuntamientos, entre los que apunta que hay algunos que no van a tener "nunca" un "retorno a la normalidad económica", mientras que otros "van a necesitar 100 años para volver" a esa "normalidad económica", y otros "de 20 a 40 años", y al respecto ha subrayado que desde el Gobierno no se puede "despreciar una realidad que está ahí, y es que, si no se adoptan una serie de medidas extraordinarias para una serie de ayuntamientos que están en una situación extraordinaria, por nosotros mismos no vamos a salir adelante, nos queda cerrar la puerta".

García-Pelayo ha citado el caso concreto del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), del que ella es alcaldesa, y que es el consistorio "con más deuda de España", que asciende a "1.300 millones de euros", según ha puesto de relieve para añadir que, para "poder pagar" esa deuda, "tendría que cerrar el ayuntamiento, que no hubiera ni servicio de limpieza, ni de recogida de residuos, ni mantenimiento de calles, ni dependencia, nada durante cinco años", pero que, a la vez, "los ciudadanos siguieran pagando los impuestos" aunque no se les prestaran esos servicios.

La presidenta de la FEMP ha concluido señalando que "hay realidades muy distintas" entre los ayuntamientos, pero, en general, éstos están "en alerta roja, y necesitamos de verdad una respuesta al SOS que le estamos mandando" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "que está mirando para otro lado", algo que, "como alcaldesa de Jerez", ella considera "un desprecio hacia los ayuntamientos, que necesitamos, cuanto menos, ser escuchados, que nos oigan", ha zanjado.