Pelayo defiende el cambio del Código Penal para endurecer las penas contra el narcotráfico y defender a la Guardia Civil

“Si perdemos el tiempo, ellos pueden perder la vida”. Así ha interpelado la presidenta local del PP y senadora María José García-Pelayo al Gobierno de Pedro Sánchez en su defensa de la Proposición de Ley del Partido Popular dirigida a modificar el Código Penal para endurecer las penas contra los ataques de los narcotraficantes a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En concreto, este nueva 'Ley Feijóo', esta Proposición de Ley Orgánica plantea la modificación de la LO 10/1995, del Código Penal, en los artículos que se refieren al cultivo, elaboración y tráfico de sustancias estupefacientes, pero también busca tipificar como delito las “embestidas” a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado así como endurecer las penas a las personas que almacenan y suministran combustible a los traficantes, conocidas como “petaqueros”.

Pelayo ha defendido esta “necesidad urgente” de modificar la Ley para que no queden impunes los ataques, fundamentalmente mediante el uso de narcolanchas, que “ya todos sabemos y en la provincia de Cádiz especialmente, que provocan lesiones e incluso muertes a guardias civiles que velan por nuestra seguridad en el ejercicio de sus funciones”.

La senadora jerezana, que ha ejercido de ponente de la Proposición de Ley del PP en la Cámara Alta, ha defendido que es necesario endurecer las penas y que se considere delito el uso de las narcolanchas para atentar contra los agentes de manera grave o violenta. Ha tenido un recuerdo emocionado a los guardias civiles asesinados el pasado febrero en Barbate, así como al recientemente herido en la desembocadura del Guadalquivir.

“Al narcotráfico hay que hacerle frente con contundencia y esa contundencia pasa por medidas legales como ésta. Pero pasa también por la dotación de más efectivos para la lucha contra el narcotráfico y de más medios”, ha afirmado María José García-Pelayo en la tribuna del Senado.

La dirigente popular ha exigido, una vez más, más efectivos y más medios para la lucha de la Guardia Civil contra el narcotráfico. “No podemos quedarnos solamente en llorar los asesinatos, en una llamada de teléfono o un abrazo cariñoso; tenemos que dar un paso adelante, tenemos que dar la cara para que no se sientan solos en el mar. No se deben sentir solos porque no haya leyes que les apoyen o porque no haya medios que hagan más eficaz su trabajo”.

Ha advertido García-Pelayo que “la Fiscalía asegura que el desmantelamiento de la unidad OCON-SUR ha provocado una avalancha de narcolanchas”, y el desplazamiento del narcotráfico también hacia el Guadalquivir que, en palabras de la senadora, “se ha convertido en una autopista para el tráfico de droga”.