Pelayo sobre los terrenos de la fábrica de botellas: "Es importante que donde ahora mismo hay chatarra vaya a haber vivienda a precio asequible"

La alcaldesa María José García-Pelayo se ha referido este jueves a los terrenos de la antigua fábrica de botellas, propiedad de la compañía Saint-Gobain. La regidora ha asegurado que son "posiblemente, sea la bolsa de suelo privado más importante que hay dentro de nuestra ciudad". "Después de ocho años de abandono tenemos también ahí nuestro espacio achatarrado, ¿no? Pero es verdad que, en todo momento, desde el inicio de la legislatura, Saint-Gobain mostró su voluntad de ponerlo en uso, ponerlo en valor".

La alcaldesa ha reconocido que todo apunta a que el uso de esos suelos será residencial pero, desde la compañía, "insisten es que habrá vivienda a precio asequible y, para nosotros, eso es lo más importante: que donde ahora mismo hay chatarra vaya a haber vivienda a precio asequible". "Es lo más importante para nuestra ciudad, porque es verdad que necesitamos un número de viviendas muy importante y ahí hay capacidad, sobre todo, si hay un porcentaje importante a precio asequible", ha dicho.

Pelayo ha señalado que el PSOE intentó "en algún momento expropiar ese suelo. Al parecer se echaron para atrás, porque cuando vieron el valor catastral del suelo, pues se dieron cuenta que pagar un justiprecio de acuerdo con el valor catastral que tiene el suelo, pues que era imposible para el Ayuntamiento".

"Lo que pasa es que parece que se han olvidado de eso y ahora cuentan la historia como siempre hacen", ha añadido. No obstante, "nosotros a lo nuestro, a seguir trabajando por Jerez y a convertir la chatarra en algo productivo, igual que con los autobuses, pues lo mismo con estos suelos". "Se está trabajando, parece que va todo bien e, insisto, después de ocho años con unos suelos muertos, parece que se ha reactivado el interés por ponerlos en valor y construir viviendas", ha concluido. Aun así, ha dejado claro que todo se hará "dentro de la legalidad, de acuerdo con nuestro Plan General de Ordenación Urbana, con los informes correspondientes, es decir, sin trampa ni cartón, con total transparencia".