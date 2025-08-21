Planes de ocio para este fin de semana en Jerez

Taller Infantil de restauración

El Museo Arqueológico ofrece un taller infantil de restauración dentro de su ciclo de talleres infantiles de verano este próximo jueves 21 de agosto a partir de las 11:00 horas. Este taller infantil será impartido por Albanta Educación y está destinado a niños de edades comprendidas entre los 7 y 12 años. Eñ Aforo es limitado por lo que es necesario hacer reserva previa llamando al teléfono 956149560.

Fiesta de la Bulería 2025

La 58 Fiesta de la Bulería arrancó el pasado martes 19 con una jornada de convivencia en la Plaza Belén con carácter gratuito y continuará este jueves 21 en este espacio del casco histórico de Jerez hasta el vineres 22 de agosto para trasladarse en su clausura, el sábado 23 de agosto (ya con un formato de venta de entradas), al Patio de La Tonelería de Bodegas González Byass.

Entre los actos gratuitos previstos, destacan las clases de bulería, juegos infantiles flamencos, ‘foodtrucks’, conciertos y la visita al Centro Cultural Lola Flores, entre las actividades Para consulta la programación pinche en el siguiente enlace.

Visita teatralizada "Entre Sharish y Xerez"

La compañía De ida y vuelta propone una visita teatralizada gratuita para adultos denominada "Entre Sharish y Xerez", toda una experiencia para vivir y sentir el patrimonio. La actividad está prevista el viernes 22 de agosto a las 21:00 horas. El aforo es limitado por lo que es necesario hacer reserva previa llamando al teléfono 956149560. El punto de encuentro para arrancar el recorrido es el Museo Arqueológico.

Verbena de Cuartillos y la Feria de la Vendimia de Gibalbín

Semana de actividades festivas en la zona rural de Jerez en las pedanías rurales de Cuartillos y Gibalbín celebran este fin de semana sus respectivas Verbena y Feria de la Vendimia. La pedanía de Cuartillos celebra la Verbena 2025 y la barriada rural de Gibalbín acoge la XXXVII Feria de la Vendimia. Ambas localidades han preparado una variada programación de actividades de música, convivencias, juegos tradicionales e infantiles.

Feria de la Vendimia de Gibalbín 2025: Programa, cartel y agenda completa

Verbena de Cuartillos 2025: Programa, cartel y agenda completa

Gianluca Bonanno en 55 Jazz Club

55 Jazz Club, en la calle Chapinería 3, trae este fin de semana hasta sus platos al DJ y artista Gianluca Bonanno, de origen ítalo-español y que brindará una sesión nocturna este próximo sábado 23 de agosto.

Bonnano, residente en Madrid, creció en un entorno lleno de músicos, donde desde pequeño empezó a experimentar tocando el piano, el bajo, la percusión, guitarra y batería, lo que le permitió desarrollarse como multiinstrumentista y vocalista. A lo largo de los años, ha formado parte de diversas bandas de Hip-Hop, Jazz y Funk, adquiriendo una rica versatilidad musical.

En sus sesiones escucharás desde los discos de Hernie Hancock hasta los “grooves” de Calabasa, buscando siempre crear una pista llena de energía, sonrisas y buen rollo. La entrada es libre hasta completar aforo.