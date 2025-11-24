La plaza del Carbón de Jerez 'cambiará' de color

Un momento de la plantación de uno de los ejemplares de plaza del Carbón en Jerez.

El Ayuntamiento de Jerez finalizó las obras de mejora de la plaza del Carbón este verano. Una mejora que completó con la instalación de ocho nuevos bancos, quedando pendiente entonces la iluminación y la plantación de árboles.

El teniente de alcaldesa de Servicios Públicos, Jaime Espinar, ha anunciado este fin de semana en redes sociales que ya se ha procedido precisamente a la plantación de los nuevos ejemplares. "Como parte de la renovación de este espacio, hemos incorporado ocho nuevos árboles que, además de aportar sombra y belleza, ayudarán a mejorar la calidad del aire y a crear un entorno más agradable para todos", ha señalado.

Asimismo, el concejal ha detallado cuáles son los nuevos ejemplares que darán sombra en esta plaza. En concreto, contará con tres bahuinias (o también llamado árbol orquídea). "Seguro que, cuando florezcan, llamarán tu atención: sus flores recuerdan a las orquídeas y son realmente espectaculares", añade Espinar. Como curiosidad, explica que "la bahuinia es tan simbólica que su flor aparece en la bandera de Hong Kong. Además, es un árbol muy apreciado en zonas urbanas por su porte elegante y su resistencia".

Bahuinia o árbol orquídea.

Jaime Espinar ha señalado también que la plaza del Carbón contará con cinco ejemplares de liquidámbar. "En otoño se convertirán en uno de los puntos más fotogénicos de la plaza: sus hojas pasan del verde al amarillo, naranja y rojo intenso", asegura. Como curiosidad, añade que de su corteza "se obtiene una resina aromática que antiguas civilizaciones utilizaban como incienso y remedio natural".

Ejemplares de liquidámbar.

"Con estas especies buscamos dar color, sombra y vida a la nueva plaza del Carbón, que se llevó tanto tiempo cerrada, creando un espacio más verde y sostenible para el disfrute de todos los vecinos. ¡Seguimos trabajando por un Jerez más verde y sostenible", concluye el teniente de alcaldesa.