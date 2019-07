El pleno municipal aprueba legalización de Luz Shopping

El pleno municipal ha dado el visto bueno este lunes a la legalización del parque comercial Luz Shopping. Tras aprobarse el inicio del procedimiento en febrero, la modificación puntual del PGOU (Plan General de Ordenación Urbana) en el API Rompecerones Carretera del Calvario –con la que se pretende regularizar la parte central del enclave– ha sido aprobada (esta vez sin problemas) con los votos a favor de PSOE, Adelante Jerez y Ganemos. Se han abstenido en la votación tanto Ciudadanos como PP.

Durante su intervención, los populares han lamentado “la oportunidad perdida por el PSOE de Mamen Sánchez de intentar conseguir mejoras para el comercio local como medida compensatoria”. En este sentido, el portavoz popular, Antonio Saldaña, ha insistido en que, “al igual que cuando gobernaba el PP se logró que Ikea aportara 180.000 euros para actuaciones de mejora y dinamización del comercio del centro, en esta ocasión en la que el Ayuntamiento ha procedido a la modificación del PGOU que permite la legalización de la manzana central, se podría haber luchado por contribuir a la mejora del comercio de Jerez”. Además, Saldaña ha asegurado que la alameda central antes de la modificación del estudio de detalle era “una zona verde y, por tanto, hubo un cambio de uso”.

Tras las críticas del portavoz del PP exigiendo una compensación, el teniente de alcaldesa, José Antonio Díaz, ha subrayado que “lo que plantea el señor Saldaña es una barbaridad, como poco”. En este sentido ha aclarado que “es de una falta de conocimiento absoluto hablar de que previamente al estudio de detalle anulado, la zona central de Luz Shopping fuera espacio público o zona verde pública, cuando dicha zona, siempre ha sido desde la modificación del plan del 95 una manzana de uso de actividades económicas, que es lo que sigue siendo”.

Díaz ha subrayado que “ya en un pleno anterior el señor Saldaña aprovechó para reconocer que ante las concesiones de licencias regladas, el gobierno del PP en algunos casos pedía una compensación”. Concretamente el delegado de Urbanismo ha recordado que “el portavoz del grupo popular reconoció en el pleno del 31 de enero de 2019 y en el pleno de hoy haber suscrito por medio de un convenio la cantidad de 180.000 euros por otorgar a IKEA una ‘licencia’ lo cual él mismo reconoce que es un ‘acto reglado’ por lo que es inconcebible que se pueda condicionar más allá de lo establecido en las ordenanzas”.

Por su parte, desde Adelante Jerez, Raúl Ruiz-Berdejo ha mostrado su sorpresa por la “memoria selectiva” de José Antonio Díaz que “se ha acordado sólo del plan especial que hizo el PP y no del estudio de detalle que aprobó en su momento el PSOE de Pilar Sánchez”. Por ello, “como ambos tienen responsabilidad les pediría que no se dedicasen a pelearse”. “Tenemos la manzana central construida, una orden de demolición y la única opción que tenemos de salvar la situación es una modificación puntual”, ha defendido Ruiz-Berdejo, recalcando que “el Ayuntamiento tiene un problema”.

En este sentido, el popular Antonio Saldaña ha recalcado que “aparentemente es un problema del Ayuntamiento” pero ha deslizado que “si esto va a un pleito a lo mejor alguien tiene que explicar si algún político obligó a que se aprobara un estudio de detalle cuando esto no se podía hacer”. El edil ha continuado con sus acusaciones señalando que, en caso de litigio, “a lo mejor resulta que salen responsabilidades personales y a lo mejor aparecen medidas compensatorias como, por ejemplo, que nadie explica cómo el marido de la anterior alcaldesa [Pilar Sánchez] no se ha reincorporado a su puesto en la Policía y lleva 8 años viviendo de otras cosas o por qué el hijo de la anterior alcaldesa fue contratado en Ikea”. “A lo mejor aparecen las medidas compensatorias donde estaban. Eso es importante saberlo. A lo mejor el problema no lo tiene el Ayuntamiento y, por tanto, si hay posibilidad de presionar a la multinacional para que ayude al comercio local”, ha dicho.