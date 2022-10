El lunes se lleva a pleno el presupuesto del Ayuntamiento de Jerez con la incógnita de su aprobación

Este lunes se celebrará un pleno de carácter extraordinario y urgente en el Ayuntamiento de Jerez donde se debatirá la aprobación definitiva del presupuesto municipal de este año. El documento vuelve así a una sesión plenaria casi seis meses después de que se le diera su visto bueno inicial por parte de la corporación. Ahora bien, a día de hoy no está totalmente garantizado que el documento pueda salir adelante.

Su tramitación se ha retrasado todo este tiempo ya que se estaba a la espera de que el Ministerio de Hacienda autorizara la previsión contable realizada por el gobierno local. El Ayuntamiento de Jerez, a efectos económicos, continúa intervenido por la administración central al estar acogido a unas líneas de crédito para hacer frente a su situación financiera por lo que este organismo debe dar su visto bueno a este documento.

Semanas atrás, tanto la alcaldesa, Mamen Sánchez, como la delegada de Economía, Laura Álvarez, aseguraron que, tras varios cruces de informes y encuentros con el Ministerio, no habrá que hacer “recortes” en ninguna de las partidas establecidas inicialmente, por lo que ahora se lleva a la sesión plenaria el documento sin variación al presentado en abril. Previamente a esto, se rechazarán las dos alegaciones que se presentaron al documento contable, una de Ciudadanos y otra del sindicato ATMJ (Agrupación de Técnicos Municipales de Jerez).

No obstante, aún es una incógnita si la previsión contable podrá pasar este último trámite para su entrada en vigor. A finales de abril, el presupuesto municipal salió adelante con 13 votos a favor y 12 en contra. La ausencia de un concejal del PP (José Ignacio Martínez) y de la del edil no adscrito Ángel Cardiel por estar de baja, quien había mostrado previamente su oposición a la propuesta, permitieron que obtuviera más síes que noes ya que el ejecutivo sí pudo cerrar acuerdos previos con Ganemos Jerez, el edil de Izquierda Unida Raúl Ruiz-Berdejo y el concejal no adscrito Francisco Zuasti.

Si no hay cambios de posicionamiento por parte de los grupos en relación con la anterior sesión plenaria, y no se producen ausencias, podría haber 14 votos negativos (los ocho del Partido Popular, los cuatro de Ciudadanos y los de la edil de Podemos Rocío Monedero y del no adscrito Ángel Cardiel). Se da la circunstancia añadida de que el PP recuperará sus ocho ediles puesto que, antes del debate del presupuesto, tomará posesión su nueva concejala del PP, Yessika Quintero, que sustituirá a Antonio Saldaña. En caso de que hubiera un empate, el presupuesto podría salir adelante con el voto de calidad de la alcaldesa.

Para este año, se prevé que el Ayuntamiento de Jerez y las empresas municipales tengan un presupuesto total de 234 millones de euros. En el apartado de ingresos, unos 90 millones los obtendrá a través de la recaudación de impuestos y unos 82,9 millones de transferencias de otras administraciones. Mientras, en el capítulo de gastos, el capítulo de personal se lleva el 48,5% del presupuesto (unos 113 millones de euros) y los costes de bienes y servicios casi el 30% (unos 69,9 millones de euros). Mientras, los gastos financieros ascenderán a unos 12 millones de euros aproximadamente.

No obstante, todo apunta a que este será el último presupuesto que se aprobará en este mandato municipal teniendo en cuenta que habrá elecciones municipales el próximo 28 de mayo. El último que se elaboró y se aprobó por parte del ejecutivo municipal fue en 2020, al que se le dio el visto bueno a finales de enero, aunque no entró en vigor hasta mediados de agosto hasta que no obtuvo el beneplácito del Ministerio de Hacienda.

Este es el segundo presupuesto elaborado por el gobierno municipal en el presente mandato municipal. Así, renunció a presentar el de 2019 y el de 2021 alegando el retraso en la entrada en vigor de las previsiones aprobadas para el ejercicio 2018 y 2020.